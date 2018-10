Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zijn benoemd tot respectievelijk de derde en vierde aanvoerder van Liverpool. Manager Jürgen Klopp had eerder besloten de spelers laten stemmen.

Van Dijk droeg woensdag in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado de aanvoerdersband, omdat vaste captain Jordan Henderson geblesseerd was en vicecaptain James Milner op de bank zat.

"Het zegt waarschijnlijk veel over Virgils karakter, maar het was niet mijn beslissing om hem de band te geven", zei Klopp vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar het thuisduel van zaterdag met Cardiff City in de Premier League.

"De spelers konden stemmen voor de derde en vierde aanvoerder en dat zijn dus twee Nederlanders geworden. Virgil nummer drie en Georginio nummer vier."

"Het enige wat vaststond, was dat Jordan en James eerste en tweede aanvoerder zouden blijven. Dat was 100 procent logisch om te doen en zou ook zo zijn geweest als we daar wel voor hadden gestemd."

Van Dijk en Wijnaldum vaste waardes bij Liverpool

Van Dijk en Wijnaldum zijn dit seizoen vaste waardes bij Liverpool. De verdediger en de middenvelder deden in alle negen competitiewedstrijden van dit seizoen mee.

De 27-jarige Van Dijk staat pas sinds januari onder contract bij Liverpool, dat hem voor een recordbedrag van 80 miljoen euro overnam van Southampton.

De oud-speler van FC Groningen is bij het Nederlands elftal de eerste aanvoerder. Hij nam die rol in maart over van de toen gestopte international Arjen Robben.

Van Dijk en Wijnaldum zijn met Liverpool uitstekend begonnen aan de Premier League. De 'Reds' zijn nog ongeslagen en bezetten samen met titelverdediger Manchester City de koppositie.

