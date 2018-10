Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg zondag in de Johan Cruijff ArenA een goed resultaat kan boeken in De Klassieker tegen Ajax.

"Je moet daarheen gaan om de wedstrijd te winnen. Daar zijn we toe in staat. Het geloof is er in de groep", vertelde hij vrijdag op zijn persconferentie in De Kuip.

"Ik heb nooit angst voor een wedstrijd. Ik heb er gewoon zin in. Ik heb de laatste wedstrijden van Ajax gezien. Het is een team in vorm. Het is een goede tegenstander voor ons zondag."

Van Bronckhorst vindt dat Ajax "natuurlijk ook zwakke punten heeft" en noemt het Champions League-treffen van de Amsterdammers afgelopen dinsdag tegen Benfica (1-0-zege) als voorbeeld.

"Dat was een boeiende wedstrijd met kansen over en weer. Benfica had in de openingsfase een paar keer kunnen scoren in de omschakeling. Ajax is vast aan de bal, maar ze geven ook ruimte weg", zei hij.

"Wij willen in onze eigen kracht blijven spelen. We moeten iets aan de bal brengen. Als zij de bal hebben, moeten wij ervoor zorgen dat ze niet in het spel komen. Wij zullen goed voor de dag komen."

'Het is meer dan alleen drie punten pakken'

Van Bronckhorst beseft ook het belang van de kraker tegen Ajax, aangezien beide topclubs al na negen speelrondes een redelijk grote achterstand op de vooralsnog ongenaakbare koploper PSV hebben.

"We moeten allebei winnen om bij te blijven bij PSV. Dus ook daarom is het belangrijk dat we zondag als winnaar van het veld stappen", benadrukte hij.

"Ik heb veel klassiekers zelf mogen spelen, in binnen- en buitenland. Dat blijft speciaal. Het is meer dan alleen drie punten pakken."

Feyenoord kan tegen Ajax gewoon beschikken over Steven Berghuis. De aanvaller trainde begin deze week nog apart wegens een blessure, maar is inmiddels weer volledig fit verklaard.

Feyenoord en Ajax zijn de nummer drie en twee in de Eredivisie. De Rotterdammers en Amsterdammers moeten al respectievelijk zeven en vijf punten goedmaken op PSV, dat zaterdag op bezoek gaat bij hekkensluiter FC Groningen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie