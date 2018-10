Erik ten Hag kijkt uit naar De Klassieker met Ajax tegen Feyenoord. De coach van de Amsterdammers is op zijn hoede voor de rivaal en benadert de confrontatie net zoals de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Benfica (1-0-winst).

Ten Hag zei eerder dat het soms moeilijk is voor zijn spelers om in de Eredivisie dezelfde motivatie te hebben als voor een Europese wedstrijd, maar tegen Feyenoord zal dat volgens de coach geen probleem zijn.

"Na Benfica moeten we weer verder en we zijn alleen maar blij met een tegenstander als Feyenoord. Dat prikkelt. Het is een tegenstander die energie oproept", zei Ten Hag, die niet kan beschikken over middenvelder Carel Eiting, vrijdag tegen de pers.

"Zondag is ook een Champions League-wedstrijd. Feyenoord heeft een prima selectie en prima spelers. Ze doen het aardig en staan maar twee punten achter ons."

Ten Hag vindt dat het in vorm verkerende Ajax zichzelf niet moet overschatten. "Het wordt een wedstrijd met heel veel passie en strijd, dat is altijd moeilijk. We hebben wel heel veel vertrouwen, maar moeten oppassen dat het niet 'te' wordt."

'Neres moet meer rendement hebben'

Tegen Benfica werd aanvaller David Neres lang op de bank gehouden. De Braziliaan viel pas in de slotminuten in en speelde een belangrijke rol bij het winnende doelpunt van Noussair Mazraoui. Ten Hag wilde nog niet zeggen of Neres tegen Feyenoord wél speelt.

"Ik kijk naar waar ik de tegenstander het meeste pijn kan doen en aan de hand daarvan kies ik mijn elftal", aldus de coach, die weet waar Neres zich moet verbeteren.

"Hij moet meer doelpunten en assists hebben, maar dat hij buitengewoon goed is, dat is zeker. Maar we hebben heel veel goede spelers en uitblinkers. Dat is een luxeprobleem."

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. De ploeg van Ten Hag moet winnen om aansluiting te houden met Eredivisie-koploper PSV. De Eindhovenaren staan vijf punten los.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie