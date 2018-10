Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie kunnen zondag in de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord voor een bijzonder moment zorgen. Als de ervaren aanvallers tegelijkertijd speeltijd krijgen in de Johan Cruijf ArenA staan voor het eerst in 59 jaar de nummer één en twee van de eeuwige topscorerslijst aller tijden van het Nederlands elftal tegenover elkaar.

De laatste keer dat dat gebeurde, was op 11 oktober 1959. Abe Lenstra, op dat moment met 33 goals topscorer aller tijden van Oranje, speelde die dag met SC Enschede tegen het Fortuna'54 van Faas Wilkes (32 interlandtreffers). SC Enschede won met 5-2, mede door twee goals van Lenstra.

Van Persie, die vorig jaar zijn laatste van 102 interlands speelde, maakte 50 goals voor Oranje en bij nummer twee Huntelaar (76 interlands) staat de teller op 42.

Overigens is het lang niet zeker dat Huntelaar speeltijd krijgt, omdat Ajax-trainer Erik ten Hag de laatste weken de voorkeur geeft aan Kasper Dolberg als spits. Feyenoord-captain Van Persie is wel zeker van een basisplaats.

Topscorers aller tijden Oranje Robin van Persie - 50 goals

Klaas-Jan Huntelaar - 42 goals

Patrick Kluivert - 40 goals

Dennis Bergkamp - 37 goals

Arjen Robben - 37 goals

Faas Wilkes - 37 goals

Ruud van Nistelrooij - 35 goals

Abe Lenstra - 33 goals

Johan Cruijff - 33 goals

Wesley Sneijder - 31 goals

Huntelaar heeft hoog moyenne in Klassiekers

Gelet op het moyenne van de 35-jarige Huntelaar in Klassiekers doet Ten Hag er verstandig aan hem op te stellen. In dienst van Ajax scoorde Huntelaar namelijk liefst tien keer tegen Feyenoord en daarmee heeft hij alleen Sjaak Swart (18), Piet van Reenen (12) en Jari Litmanen (12) voor zich.

Van Persie was één keer trefzeker in de Klassieker en dat was op 9 februari 2003 (1-1), toen hij in de ArenA voor de enige Rotterdamse goal tekende. De 35-jarige aanvaller, die zich opmaakt voor zijn eerste Klassieker in ruim veertien jaar, won nog nooit met Feyenoord van Ajax.

De laatste zege van Feyenoord in Amsterdam is ook al dertien jaar geleden, toen Van Persie bij Arsenal speelde. Destijds werd door doelpunten van Salomon Kalou en Dirk Kuijt met 1-2 gewonnen. Sindsdien bleef Ajax in de Eredivisie thuis dertien Klassiekers ongeslagen, terwijl Feyenoord in De Kuip alleen in 2012 won (4-2). In 2015 versloeg Feyenoord Ajax weliswaar nog een keer met 1-0, maar dat was in het KNVB-bekertoernooi.

De 185e editie van de Klassieker begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.