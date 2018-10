De FIFA neemt vrijdag nog geen beslissing over een eventuele nieuwe opzet van het WK voor clubteams en de Nations League. Voorzitter Gianni Infantino roept in plaats daarvan een werkgroep in het leven en neemt meer tijd om de haalbaarheid te onderzoeken.

Infantino is voorstander van een jaarlijks WK voor clubs en een mondiale Nations League, en wilde de komst daarvan vrijdag bij een bijeenkomst in Rwanda eigenlijk al officieel maken. De Zwitser stuitte echter op hevig verzet van de UEFA.

Voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond zou zelfs gedreigd hebben om de vergadering in Kigali te verlaten als Infantino zijn plannen zou doorzetten.

Om iedereen tegemoet te komen, roept Infanino nu een werkgroep in het leven die de tijd neemt om de haalbaarheid van zijn plannen te onderzoeken. De werkgroep zal worden geleid door een anonieme persoon.

Sinds maart van dit jaar probeert Infantino zijn plan voor een nieuwe opzet van de twee toernooien al door te drukken. De Zwitser heeft een miljardenbod op zak van investeerders die de veranderingen mogelijk maken.

Infantino wil mondiale finaleronde Nations League

In de plannen van Infantino moet de wereldwijde Nations League de plaats van de Confederations Cup innemen. Op dat toernooi spelen de kampioenen van de verschillende continenten plus de organisator van het eerstvolgende WK tegen elkaar.

De eerste ronde van de Nations League wordt in de nieuwe plannen nog steeds op continentaal niveau gespeeld. De beste acht landen uit de verschillende werelddelen plaatsen zich voor de finaleronde.

Infantino zou van het WK voor clubs aanvankelijk een vierjaarlijks toernooi met 24 deelnemers willen maken, maar wat nu zijn plannen zijn, is niet helemaal duidelijk. Naar verluidt zou de FIFA-voorzitter er zelfs een jaarlijks toernooi van willen maken. Het WK is nu ook jaarlijks, maar met minder teams.

FIFA tegen Spaanse wedstrijden in VS

De FIFA-council keerde zich op de bijeenkomst in Rwanda verder volledig tegen de Spaanse plannen om competitieduels buiten de landsgrenzen af te werken.

La Liga wil het duel tussen FC Girona en FC Barcelona op 26 januari in Miami in Florida laten plaatsvinden, tot ongenoegen van onder meer de Spaanse voetbalbond en andere clubs. "Competitiewedstrijden dienen in eigen land gespeeld te worden", liet ook Infantino weten.

De FIFA ging in Kigali akkoord met de verhuizing van de Afrika Cup van de winter naar de zomermaanden. Daarmee wordt de wens ingewilligd van vele Europese topclubs, die in januari de internationals vaak met tegenzin moesten afstaan.