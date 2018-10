Phillip Cocu is te spreken over de manier waarop Fenerbahçe donderdag een punt pakte in het Europa League-duel met Anderlecht (2-2) en hoopt dat zijn ploeg kracht en vertrouwen put uit de wedstrijd in Brussel.

De zwalkende Turkse topclub kwam in België met 2-0 achter door twee treffers van oud-PSV'er Zakaria Bakkali, maar trok dat recht dankzij Michael Frey en Hasan Ali.

"Ik heb een goed gevoel. We bleven in de wedstrijd door het doelpunt van Michael, daarna maakte Hasan een prima goal uit een combinatie en ik had het gevoel dat de 2-3 er ook aan zat te komen", zei Cocu tegen FOX Sports.

"Dat zou helemaal een fantastische comeback zijn geweest, maar dit zorgt in ieder geval voor een goed gevoel in het team. We zitten in een moeilijke fase, maar kwamen in een Europese uitwedstrijd toch terug van een 2-0-achterstand."

Cocu beleeft een zeer moeizame start als trainer van Fenerbahçe, maar heeft er vertrouwen in dat hij de situatie in Istanboel kan omdraaien. Zondag wacht in de Turkse competitie een thuisduel met middenmoter Ankaragücü en vijf dagen later is rivaal Galatasaray de tegenstander.

"Dit resultaat moet ons een ruggensteun geven richting het weekend", aldus Cocu. "We hebben ook gescoord, iets waar we de laatste weken moeite mee hadden. Daar ben ik tevreden over."

'Gun Bakkali het beste'

De 47-jarige Eindhovenaar zag uitgerekend Bakkali twee keer scoren voor Anderlecht. De aanvaller debuteerde in 2013 onder Cocu bij PSV, kende vervolgens enkele mindere jaren, maar lijkt in Brussel de stijgende lijn gevonden te hebben.

"Het was leuk om elkaar weer te treffen. Nadat hij PSV verliet, heeft hij een aantal clubs gehad. Ik blijf het leuk vinden om spelers weer te spreken waarmee ik heb samengewerkt", aldus Cocu.

"Hij liet zijn kwaliteiten zien en maakte twee fantastische doelpunten. Ik gun hem het beste, want hij is een goede speler en een goed ventje. Het is alleen jammer dat hij er net tegen ons twee in schiet."

Fenerbahçe, dat eerder dit seizoen Champions League-voetbal misliep en in de competitie slechts de nummer vijftien is, staat er in groep D van de Europa League wel redelijk voor. De club bezet achter het nog foutloze Dinamo Zagreb (negen punten) de tweede plek met vier punten.

Spartak Trnava (drie punten) en Anderlecht (één) staan nog wel dichtbij. Tijdens de eerstvolgende speelronde, op donderdag 8 november, komt Anderlecht op bezoek in het Sükrü Saracoglu-stadion.

