Quincy Promes heeft donderdagavond met een omhaal en een goal een grote bijdrage geleverd aan de 6-0-zege van Sevilla op Akhisar Beledeyispor in de Europa League. Het was de grootste zege van Sevilla in een Europese wedstrijd ooit.

De international van Oranje maakte op acrobatische wijze kort voor rust de derde treffer. Promes werd met zijn omhaal overigens flink geholpen door de grabbelende doelman Aykut Ceviker van de hekkensluiter van de Turkse competitie. Ceviker kreeg het doelpunt uiteindelijk als eigen treffer op zijn naam.

Na rust was Promes wel de maker van de 5-0. Met een schuiver liet hij Ceviker kansloos.

Omdat ook Roque Mesa, Pablo Sarabia, Luis Muriel en Gabriel Mercado scoorden, boekte Sevilla op overtuigende wijze zijn tweede overwinning in de Europa League. De Zuid-Spaanse club is recordhouder met vijf eindzeges in de Europa League en voorganger UEFA Cup.

Sevilla deelt de leiding in groep J met Standard Luik en Krasnodar, die ook zes punten hebben. De Russische club verloor in blessuretijd met 2-1 in België.

Chelsea te sterk voor BATE dankzij hattrick Loftus-Cheek

Chelsea, dat de Europa League in 2013 won, boekte een 3-1-zege op BATE Borisov. Op Stamford Bridge maakte Ruben Loftus-Cheek alle treffers tegen de Wit-Russen, die kort voor tijd nog wat terugdeden via Aleksey Rios.

De Londenaren zijn nog zonder puntenverlies, terwijl de andere ploegen in groep L op drie punten staan. PAOK Saloniki verloor met 0-2 van het Hongaarse MOL Vidi.

Strootman verliest met Marseille van Lazio

Kevin Strootman is met Olympique Marseille hard op weg naar voortijdige uitschakeling. De verliezend finalist van vorig jaar verloor in eigen huis met 1-3 van Lazio Roma.

In een wedstrijd die vooraf ontsierd werd door rellen, zetten Wallace en Felipe Caicedo de Italianen op een 0-2-voorsprong. De tegentreffer van Dimitri Payet uit een prachtige vrije trap kwam te laat voor Marseille. Invaller Adam Marusic maakte in blessuretijd de 1-3.

In dezelfde poule is Eintracht Franfurt nog zonder puntenverlies. De Duitsers wonnen met Jonathan de Guzmán in de basis en Jetro Willems als invaller met 2-0 van Apollon Limassol. Sébastien Haller (voormalige speler FC Utrecht) maakte zijn eerste Europese treffer. Lazio staat op de tweede plek met zes punten, Marseille heeft er pas één.

Zonder de geblesseerde Ryan Babel, maar met Jeremain Lens in de basis ging Besiktas in eigen huis pijnlijk onderuit tegen KRC Genk: 2-4. De Belgen hebben zes punten in groep I. Malmö en Sarpsborg 08 volgen met vier punten en staan voor Besiktas (drie punten).

