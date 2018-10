Phillip Cocu heeft met Fenerbahçe een punt gepakt in de Europa League-wedstrijd tegen Anderlecht. De Nederlandse coach zag zijn ploeg donderdagavond in Brussel na een 2-0-achterstand met 2-2 gelijkspelen.

Zakaria Bakkali zorgde voor beide doelpunten van Anderlecht tegen Fenerbahçe. Tien minuten voor rust opende hij de score nadat hij de bal meekreeg van Sven Kums.

De oud-PSV'er verdubbelde de marge vijf minuten na de onderbreking op fraaie wijze. Hij trok vanaf de rechterkant naar binnen en schoot de bal prachtig in de linkerbovenhoek.

Fenerbahçe raakte hierdoor niet van slag en kwam binnen zeven minuten op gelijke hoogte. Drie minuten na de 2-0 maakte Michael Frey de aansluitingstreffer na een fout van Pieter Gerkens. Kort daarna tekende Hasan Ali Kaldirim na een mooie individuele actie.

Door het gelijkspel staat Fenerbahçe met vier punten uit drie wedstrijden tweede in groep D, waar Anderlecht met één punt hekkensluiter is. In dezelfde poule won Dinamo Zagreb in Slowakije met 0-1 bij Spartak Trnava en gaat met negen punten aan kop.

Cocu is met Fenerbahçe bezig aan een slechte reeks. In de Europa League boekte zijn ploeg tot nu toe één overwinning (2-0 tegen Spartak Trnava) en in de competitie kwam het in de laatste vier duels niet tot winst.

Arsenal moeizaam langs Sporting Lissabon

In Portugal boekte Arsenal een moeizame overwinning op Sporting Lissabon. De 'Gunners' wonnen met 0-1 dankzij een doelpunt van Danny Welbeck.

De Engelse aanvaller maakte een klein kwartier voor tijd het enige doelpunt in het Estádio José Alvalade. Hij rondde beheerst af na een fraai hakje van Pierre-Emerick Aubameyang.

Dankzij de overwinning gaat Arsenal met negen punten aan de leiding in groep E. Sporting bezet met zes punten de tweede plek. Bas Dost en Luc Castaignos ontbraken bij de Portugese ploeg.

Nijhuis keurt onterecht treffer af bij AC Milan-Real Betis

In San Siro eiste Bas Nijhuis een negatieve hoofdrol voor zich op bij de wedstrijd tussen AC Milan en Real Betis. De Nederlandse scheidsrechter keurde na iets meer dan een half uur spelen een treffer van Antonio Sanabria voor de bezoekers onterecht af wegens buitenspel.

Kort daarvoor opende Sanabria nog de score voor de Spanjaarden door een voorzet van Giovani Lo Celso binnen te tikken. Lo Celso was tien minuten na rust zelf trefzeker met een schitterend afstandsschot.

Milan deed pas zeven minuten voor tijd wat terug met een doelpunt van Patrick Cutrone. De 'Rossoneri' eindigden de wedstrijd met tien man door een rode kaart voor Samu Castillejo diep in blessuretijd. Betis is met zeven punten koploper in groep F en Milan staat met zes punten tweede.

Lukoki scoort bij gelijkspel Ludogorets

Op Cyprus hielp Jody Lukoki Ludogorets Razgrad aan een punt tegen AEK Larnaca. De oud-speler van Ajax, PEC Zwolle en SC Cambuur opende al in de zevende minuut de score door een voorzet van Natanael binnen te tikken.

Halverwege de eerste helft kwamen de Cyprioten langszij door een strafschop van Jorge Larena. Hector Hevel deed de hele wedstrijd mee voor AEK Larnaca. Ludogorets en Larnaca hebben beide pas één punt in groep A.

In groep B leed Rini Coolen met Rosenborg BK zijn derde nederlaag. De Nederlandse coach verloor met de Noorse ploeg met 3-0 bij Red Bull Salzburg. Munas Dabbur was twee keer trefzeker voor de Oostenrijkers en Hannes Wolf scoorde eenmaal.

