Lieke Martens is donderdag in de prijzen gevallen. De aanvaller van FC Barcelona maakte het mooiste doelpunt van afgelopen seizoen in de Spaanse competitie voor vrouwen.

Martens kreeg de prijs voor een treffer tegen Athletic Bilbao. Ze schoot de bal van de rand van het strafschopgebied fraai in de kruising.

De verkiezing werd georganiseerd door sportkrant Marca. De 25-jarige Martens was niet de enige speler van Barcelona die in de prijzen viel, want Sandra Paños werd verkozen tot beste keeper.

Ángela Sosa van Atlético Madrid kreeg de prijs voor beste speler van de Primera Division. Atlético werd afgelopen seizoen met slechts één punt voorsprong op Barcelona kampioen van Spanje.

Martens was vorig jaar beste speelster ter wereld

In 2017 werd Martens nog gekozen tot de beste voetbalster van de wereld. Dit jaar zat de linksbuiten van Oranje niet bij de beste tien speelsters in de verkiezing van FIFA's Best en ging de prijs naar de Braziliaanse Marta.

Martens en Barcelona wonnen de eerste drie competitieduels van dit seizoen. In de achtste finale van de Champions League speelt de Catalaanse ploeg begin november de return tegen Glasgow City. Vorige week won Barcelona zonder Martens de heenwedstrijd met 5-0.