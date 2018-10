Ajax en Sparta Rotterdam gaan nog nauwer met elkaar samenwerken. De Amsterdamse club investeert de komende drie seizoenen zelfs in de jeugdopleiding van de 'Kasteelclub'.

Het betreft ondersteuning van Ajax aan Sparta Rotterdam op het gebied van opleiding, training en scouting.

De twee clubs werken al een aantal jaren samen - Sparta bracht zijn grootste talenten onder bij de jeugdopleiding van Ajax - maar de samenwerking krijgt nu dus een nieuwe impuls.

"Dankzij de kwaliteit van de jeugdopleiding van Sparta in al haar facetten doen Ajax en Sparta reeds jaren zaken. Ajax is zich er als geen ander van bewust dat de jeugdopleiding de slagader van de club is", schrijft Ajax op zijn website.

"Daarom wordt de Spartaanse jeugdopleiding per direct voor de komende drie seizoenen ondersteund op het gebied van opleiding, training en scouting."

Beide clubs benadrukken dat de afspraken uitsluitend gelden voor de opleiding en bijvoorbeeld niet voor de eerste elftallen.

Roks blij met hulp van Ajax

Hoofd jeugdopleiding Dolf Roks van Sparta Rotterdam is blij dat zijn club de helpende hand krijgt toegereikt van Ajax en verwacht veel van de hernieuwde samenwerking.

"Gezien het feit dat de laatste jaren heel veel jongens bij ons uit de jeugdopleiding verdwijnen voordat zij het eerste elftal hebben gehaald, of voordat zij überhaupt een contract hebben kunnen tekenen, hebben wij gemeend dat wij onszelf daarin moeten beschermen", zegt hij.

"Daarom zoeken we versterking bij een club die ons daarin kan helpen en dat is Ajax in dit geval. Zij denken mee met het Nederlandse voetbal en in dit geval Sparta, om de clubs op het niveau te houden waarop ze nu zitten, waardoor het totale Nederlandse voetbal beter wordt. Indirect gaat dat natuurlijk ook om Ajax zelf, maar ook om Sparta."

Ajax is na negen speelrondes de nummer twee op de ranglijst van de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft vijf punten achterstand op de vooralsnog ongenaakbare koploper PSV.

Sparta Rotterdam bezet de tweede plaats op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie. De equipe van trainer Henk Fraser heeft twee punten achterstand op koploper Go Ahead Eagles.