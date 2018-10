Het Nederlands elftal is twee plaatsen gestegen op de FIFA-wereldranglijst van oktober. Oranje is nu de nummer vijftien.

Nederland won deze maand de Nations League-wedstrijd in Amsterdam tegen Duitsland knap met liefst 3-0 en speelde een paar dagen later de oefenwedstrijd in Brussel tegen België verdienstelijk met 1-1 gelijk.

Oranje ging op de FIFA-ranking Mexico (3-2-zege op Costa Rica en 0-1-nederlaag tegen Chili) en Zweden (0-0 tegen Rusland en 1-1 tegen Slowakije) voorbij.

Nederland won voor het eerst sinds november 2002 weer eens van Duitsland en bovendien werden onze oosterburen nooit eerder met zo'n ruime marge verslagen.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman steeg daardoor naar de tweede plaats in groep 1 van divisie A en heeft nog een kans om als eerste te eindigen en daarmee een plek in de finaleronde te bewerkstelligen.

Top tien FIFA-wereldranglijst 1. België 1733 punten

2. Frankrijk 1732 punten

3. Brazilië 1669 punten

4. Kroatië 1635 punten

5. Engeland 1619 punten

6. Uruguay 1617 punten

7. Portugal 1616 punten

8. Zwitserland 1598 punten

9. Spanje 1594 punten

10. Denemarken 1584 punten

België alleen aan kop op FIFA-wereldranglijst

België voert in zijn eentje de FIFA-wereldranglijst aan. De Belgen stonden op gelijke hoogte met wereldkampioen Frankrijk, die pas op de plaats heeft moeten maken.

België won in de Nations League met 2-1 van Zwitserland en speelde dus gelijk tegen Nederland, terwijl Frankrijk in de Nations League Duitsland met 2-1 versloeg en in vriendschappelijk verband met 2-2 gelijkspeelde tegen IJsland.

Brazilië (2-0-zege op Saoedi-Arabië en 1-0-zege op Argentinië) completeert de top drie en verkleinde de achterstand op België en Frankrijk.

Grootste verliezer in de top van het klassement is Duitsland. De Duitsers zakten door de nederlagen tegen Nederland en Frankrijk van de twaalfde naar de veertiende plaats.

