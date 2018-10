Thomas Tuchel ergert zich eraan dat 'zijn' Paris Saint-Germain continu wordt bestempeld als een van de topfavorieten voor het winnen van de Champions League. Volgens de Duitse trainer bewijst het 2-2-gelijkspel van woensdag tegen Napoli namelijk het tegendeel.

"Ik heb het je al gezegd. Gisteren zei je dat wij de favoriet zijn en ik zei dat we dat niet zijn. Je moet geloven wat ik zeg", ging hij tijdens de persconferentie na afloop van de groepswedstrijd in conclaaf met een journalist.

Tuchel kreeg vervolgens de vraag of zijn woorden niet raar zijn, omdat Paris Saint-Germain de afgelopen jaren honderden miljoenen euro's heeft geïnvesteerd met als doel om het belangrijkste Europese clubtoernooi te winnen.

"Oké, dus dat is je argument. Maar ons gesprek is ook een beetje raar. We zitten niet in een restaurant. Jij stelt mij een vraag, ik geef antwoord en jij moet mijn antwoord accepteren. Nietwaar?"

Paris Saint-Germain mocht zich gelukkig prijzen met de remise tegen Napoli, want pas in de blessuretijd van de tweede helft maakte Ángel Di María op fraaie wijze de 2-2.

'Moeten het als gewonnen punt zien'

"Als je scoort in de laatste minuut, dan moet je het als een gewonnen punt zien. Het was ontzettend belangrijk om niet te verliezen. In het eerste kwartier speelden we zeer goed, maar daarna raakten we de controle kwijt", aldus Tuchel.

Hij snapte niet waarom zijn ploeg het goede spel niet negentig minuten lang kon volhouden, maar was wel te spreken over de getoonde veerkracht.

"We switchten na rust naar drie verdedigers. We creëerden toen meer kansen en zetten beter druk, dus de tweede helft hebben we gewonnen. Maar de wedstrijd niet, dus we moeten verbeteren."

"In de rust vertelde ik de spelers dat ze met meer discipline moesten spelen. Het was logisch dat zij als eerste scoorden, maar hun tweede goal was enorm frustrerend. Desondanks vochten we ons nog terug en dat getuigt van een geweldige mentaliteit."

Paris Saint-Germain moet nog vol aan de bak om zich te plaatsen voor de knock-outfase. De Parijzenaars bezetten in groep C met vier punten uit drie wedstrijden pas de derde plaats, op twee punten van Liverpool en één van Napoli.

