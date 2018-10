Phillip Cocu hoopt dat hij donderdagavond op bezoek bij Anderlecht eindelijk voor een ommekeer kan zorgen met Fenerbahçe. De trainer merkt dat vooral zijn aanvallers gebukt gaan onder de druk.

De Turkse topclub presteert dit seizoen erg matig en komt ook moeilijk tot scoren. In de eerste dertien officiële duels werden pas tien doelpunten gemaakt.

"Wanneer het team het goed doet en we onze aanvallers in goede positie brengen, dan gaan ze scoren. Als een aanvaller één of twee keer scoort, neemt de druk af en scoor je iedere wedstrijd", zei Cocu woensdagavond op zijn persconferentie.

"Wanneer de druk toeneemt, wordt het mentale probleem van iedere speler groter. Sommige spelers houden ervan. Hoe groter de wedstrijd, hoe beter ze spelen. Maar heel veel spelers houden er niet van."

Cocu kwam afgelopen zomer over van PSV, maar staat al geruime tijd onder druk bij Fenerbahçe. De club liep Champions League-voetbal mis en staat in de competitie slechts vijftiende. Desondanks houdt de voorzitter voorlopig vertrouwen in de oud-international.

'Het gaat steeds beter'

Ondanks de slechte resultaten ziet dat Cocu zijn ploeg progressie boekt. De Nederlander hoopt dat die vooruitgang tegen Anderlecht eens tot uiting komt in de score.

"De laatste wedstrijden gaat het beter. De balans in het team zit goed, de tactische discipline is beter en we incasseren minder tegendoelpunten. Voorin moeten we efficiënter zijn."

Bij Anderlecht treft Cocu met Zakaria Bakkali een oude bekende. De 22-jarige aanvaller, die de laatste wedstrijden een basisplaats heeft bij de Belgische topclub, debuteerde in 2013 onder Cocu bij PSV.

"Bakkali heeft veel talent. Hij was heel jong toen hij bij PSV in de ploeg kwam, maar zelfs toen kon je zijn kwaliteiten al zien. Nadien is het wat op en neer gegaan, al is dat normaal op die leeftijd. Nu doet hij het goed", aldus Cocu.

Fenerbahçe gaat voor tweede zege in Europa League

De Eindhovense coach hoopt met Fenerbahçe in Brussel zijn tweede overwinning toe boeken in de groepsfase van de Europa League. In de vorige speelronde werd met 2-0 gewonnen van Spartak Trnava. Eerder was Dinamo Zagreb met 4-1 te sterk.

Anderlecht-Fenerbahçe begint donderdag om 18.55 uur. De club uit Istanboel hervat de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Ankaragücü en staat vijf dagen later tegenover aartsrivaal Galatasaray.

Bekijk het programma en de standen in de Europa League