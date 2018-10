Robin van Persie is hoogstwaarschijnlijk bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. De 35-jarige Rotterdammer verwacht niet er na dit seizoen nog een jaar aan vast te plakken bij Feyenoord.

Van Persie keerde in januari in de Kuip terug op het oude nest en besloot na afgelopen voorjaar, ondanks twijfels wegens fysieke problemen, zijn tot medio 2019 doorlopende contract uit te dienen.

De kans is klein dat de 102-voudig international zijn handtekening in de toekomst nog onder een nieuwe verbintenis zal zetten. "Wanneer ik moet stoppen? Dat is normaal gesproken aan het einde van dit seizoen. Dat was ook de insteek", zegt hij woensdag tegen het AD.

"Ik ben straks 36 jaar, dan ben ik 18 jaar prof geweest. En vanaf mijn vijfde jaar ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest met voetballen."

'Terugkeer niet alleen geslaagd bij titel'

Van Persie keerde na een minder succesvolle periode bij Fenerbahçe begin dit jaar terug bij Feyenoord om het plezier in het voetballen weer terug te vinden.

"Ik zie het niet zo dat mijn terugkeer bij Feyenoord pas geslaagd is, als we de landstitel pakken. Wanneer het wel geslaagd is? Dat is het eigenlijk al, als je naar het hele plaatje kijkt. Ik was het plezier kwijtgeraakt. Zo wilde ik niet eindigen, zonder plezier."

"Ik wilde iets teruggeven, mijn ervaringen delen. Ik probeer mijn medespelers helpen. Ik zie het breder dan alleen een prijs omhoog houden of niet. Dat is wel het doel, dat spreekt de clubleiding ook uit. Maar het is niet voor mij iets tussen wel of niet geslaagd."

Van Persie sinds deze zomer aanvoerder

In zijn eerste half jaar kwam hij in twaalf wedstrijden tot vijf treffers. Met een doelpunt in de finale tegen AZ (3-0) had de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal bovendien een groot aandeel in de bekerwinst.

Aan het begin van dit seizoen nam Van Persie de aanvoerdersband van de vertrokken Karim El Ahmadi. In zijn nieuwe rol stond hij in alle negen competitieduels in de basis en scoorde hij vijf keer.

De loopbaan van Van Persie begon zestien jaar geleden bij Feyenoord. In zijn eerste seizoen in De Kuip won hij de UEFA Cup met de Rotterdamse club, maar daarna bleven prijzen uit.

In 2004 stapte Van Persie over naar Arsenal. Met de 'Gunners' won hij eenmaal de FA Cup (2005), maar de landstitel werd nooit gepakt. Met Manchester United werd hij in 2013 wel kampioen van de Premier League. Hij speelde tot 2015 voor de 'Red Devils', waarna hij bij Fenerbahçe de successen uit zijn Engelse periode niet kon evenaren.