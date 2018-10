Nadat het hem drie keer niet lukte om te overwinteren in de Champions League, ligt Lasse Schöne met Ajax nu wel op koers voor een plek in de knock-outfase. Toch vindt de ervaren middenvelder niet dat dit het beste Ajax is van de laatste jaren.

"In mijn eerste seizoen bij Ajax hadden we ook een aardig team met Christian Eriksen en Toby Alderweireld. Dat was ook een mooi elftal", aldus Schöne, die dinsdagavond de negentig minuten volmaakte in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Benfica.

"Ik zeg daarom niet dat we nu het beste elftal hebben, maar dit Ajax is wel een van de beste ploegen waarin ik ooit gespeeld. Het zit goed in elkaar."

Volgens Schöne, die sinds 2012 in de Johan Cruijff ArenA speelt, zijn de Champions League-seizoenen moeilijk met elkaar te vergelijken, omdat Ajax in het verleden een zwaardere loting had. "In mijn eerste jaar troffen we Manchester City, Borussia Dortmund en Real Madrid. Dat is op papier lastiger dan de groep waar we nu in zitten."

"Maar wat we nu presteren, is ook niet mis: met een punt tegen Bayern en thuis alles gewonnen. Het vertrouwen is flink. Als we zo blijven spelen, is de kans heel groot dat we doorgaan."

'Feyenoord komt met goed gevoel naar ArenA'

Door de zege op Benfica, dat in blessuretijd door een doelpunt van Noussair Mazraoui verslagen werd, kunnen Schöne en Ajax ook met vertrouwen toewerken naar de Klassieker van zondag tegen Feyenoord.

"Dat wordt weer een speciale wedstrijd en daar zijn we klaar voor, al zal Feyenoord ook met een goed gevoel naar de ArenA komen", denkt Schöne.

"Het klopt dat wij de laatste weken beter draaien, maar dat zegt niet alles. Dit is een wedstrijd op zich. We moeten net zo'n hoog niveau halen als tegen Benfica en dan maken we ook tegen Feyenoord een goede kans."

De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Eredivisie-koploper PSV speelt zaterdagavond om 19.45 uur uit tegen FC Groningen.