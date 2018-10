José Mourinho kan leven met de nederlaag van Manchester United tegen Juventus in de Champions League. Zijn ploeg slaagde er dinsdag niet in om een goed resultaat over te houden aan het thuisduel (0-1).

"We speelden tegen een van de allergrootste kandidaten voor het winnen van de Champions League en hebben er alles aan gedaan", aldus de 55-jarige Mourinho, die erg onder de indruk is van Juventus.

"We zitten redelijk ver van hun niveau af. Juventus is al zeven jaar achtereen kampioen en heeft de laatste jaren twee keer in de Champions League-finale gestaan. Desondanks willen ze alleen maar meer."

Mourinho prees met name de verdediging van Juventus. "We kwamen mede door Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini niet tot een beter resultaat. Zij kunnen zo naar Harvard University om les te geven in verdedigen. Ze zijn echt fantastisch", aldus de Portugees.

"Juventus heeft een volmaakte ploeg die bulkt van het talent. Ze hebben uiteraard spelers als Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala, maar hebben op iedere positie kwaliteit."

'Juventus gaat alleen voor allerbeste spelers'

Volgens Mourinho toont het transferbeleid bij Juventus van afgelopen zomer de ambities van de club. De 34-voudig landskampioen versterkte zich met onder anderen Ronaldo, die dinsdag op Old Trafford zijn oude club United trof.

"Ze gaan alleen voor de allerbeste spelers ter wereld. Juventus is grote club met een enorme historie, maar ook met enorme ambities. Ze doen er alles aan om niet alleen de Champions League te winnen, maar alle mogelijke prijzen."

Ondanks de nederlaag tegen de Juventus bezet United achter de ongenaakbare 'Oude Dame' (negen punten) nog de tweede plek in groep H met vier punten. Valencia (twee punten) en Young Boys (één) volgen.

"Ik ben blij met mijn spelers. Na het gelijkspel tegen Valencia van drie weken geleden wiste dat we met die club om de tweede plaats strijden. Daar gaan we ons op richten", aldus Mourinho.

