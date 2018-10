Arjen Robben is opgelucht dat hij er met Bayern München na drie speelronden goed voor staat in de Champions League-groep met Ajax. De 'Rekordmeister' was dinsdagavond met 0-2 te sterk voor AEK Athene.

Bayern maakt een moeilijke fase door en overtuigde ook in Griekenland niet, maar won dus wel. De Duitse topclub staat daardoor samen met Ajax met zeven punten bovenaan in groep E.

"We hebben in de tweede helft onze kansen benut. Dit zijn kostbare punten", aldus Robben, die eerder met Bayern met 1-1 gelijkspeelde tegen Ajax en tegen AEK de hele wedstrijd speelde.

"Als je verliest, is het de kunst om rustig te blijven. We willen nu een serie neerzetten waarin we tot aan de winterstop alle wedstrijden winnen. Dan ziet de wereld er voor Bayern weer heel anders uit."

'Omstandigheden waren zwaar'

Bij AEK-Bayern, dat dinsdag ruim twee uur eerder begon dan Ajax-Benfica, werd de wedstrijd in korte tijd beslist. Na ruim een uur scoorde Javier Martínez en twee minuten daarna was ook Robert Lewandowski trefzeker.

Bayern had het mede dankzij een slecht veld lastig in Athene. "De omstandigheden waren inderdaad zwaar, maar dat mag geen excuus zijn. We speelden voor rust goed, maar waren niet nauwkeurig genoeg. Het ontbrak aan de eindpass", aldus Robben.

"Daardoor bleef echt gevaar uit. In de rust vertelde de trainer dat AEK vanzelf moe zou worden en dat gebeurde ook. Desondanks speelden we in de tweede helft op een gegeven moment niet goed. De openingstreffer maakte alles makkelijker."

Kovac blij met 'dominant' Bayern

Bayern-coach Niko Kovac beaamde dat zijn ploeg beter had kunnen spelen, maar benadrukte ook dat een zege nu het belangrijkst is. "We hebben goed gespeeld en waren dominant. Je wint nu eenmaal niet zomaar met 4-0 of 5-0 in Athene", aldus de Kroaat.

"Griekse ploegen spelen altijd heel defensief en compact. Het is moeilijk om ruimte te vinden tegen ze. We waren het in de tweede helft even kwijt, maar pakten het toen weer goed op. Ik ben tevreden. Veel ploegen hebben het hier lastig."

Achter Ajax en Bayern, die dus allebei zeven punten pakten in de eerste drie duels, volgt Benfica met drie punten. AEK verloor alle wedstrijden tot nu toe.

