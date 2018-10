Trainer Rui Vitória kan er slecht tegen dat hij dinsdagavond met Benfica in de slotseconden van Ajax verloor. De Portugees vindt dat zijn ploeg meer had verdiend en kijkt nu al uit naar de thuiswedstrijd tegen de Amsterdammers.

"We willen dit rechtzetten in de thuiswedstrijd tegen Ajax en zullen dan winnen", aldus Vitória, die met Benfica in de extra tijd onderuit ging door een van richting veranderd schot van Noussair Mazraoui.

"We balen, maar zitten ook vol revanchegevoelens. We gaan ons nu opladen voor het competitieduel met Belenenses en gaan in de twee komende thuiswedstrijden in de Champions League aanvallen om orde op zaken te stellen."

Benfica staat door de nederlaag in de Johan Cruijff Arena op drie punten uit net zoveel wedstrijden. Ajax en Bayern München staan allebei op zeven punten, waardoor het voor Benfica een heel karwei wordt om nog te overwinteren in de Champions League.

Ajax en Benfica treffen elkaar op woensdag 7 november opnieuw, maar dan in Estádio da Luz. De Portugese topclub gaat drie weken daarna op bezoek bij Bayern en sluit de poulefase twee weken later af met een thuisduel met AEK Athene.

'Laat tegendoelpunt heel onrechtvaardig'

Vitória zag in de ArenA tot zijn tevredenheid dat Ajax het moeilijk had tegen Benfica, dat de nummer twee van de Eredivisie grondig had geanalyseerd en daar tactisch op inspeelde.

"Mijn spelers deden wat ze moesten doen en het late doelpunt is heel onrechtvaardig", aldus de 48-jarige coach. "We hebben goed gespeeld, maar betaalden uiteindelijk de tol voor onze gemiste kansen."

Volgens de Portugees moet er gewerkt worden aan de effectiviteit. "In de Champions League gaat het om het afmaken van de kansen die je krijgt. Uiteindelijk kregen we een tegengoal op een zeer pijnlijk moment, maar dat doet niets af aan de kwaliteit van mijn spelers."

Benfica moet over twee weken voorkomen dat het al is uitgeschakeld in de Champions League. Als Ajax er opnieuw in slaagt de Portugese topclub te verslaan, dan is de ploeg van trainer Erik ten Hag zeker van overwintering in het miljoenenbal.

