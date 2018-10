Trainer Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur is er nog niet over uit of hij Christian Eriksen woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen PSV in de basis zet. De middenvelder is net hersteld van een dijbeenblessure die hem weken aan de kant hield.

De 26-jarige Eriksen maakte zaterdag weliswaar zijn rentree in de competitiewedstrijd tegen West Ham United (0-1-winst), maar de Deen deed als invaller slechts enkele minuten mee. Daardoor is het onduidelijk of hij kan starten tegen PSV.

Door de slepende dijbeenblessure miste Eriksen de laatste weken competitieduels met Huddersfield Town en Cardiff City, het treffen met Watford in de League Cup en de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona.

Voor middenvelder Dele Alli (hamstringblessure) en verdedigers Danny Rose (lies) en Jan Vertonghen (hamstring) komt het duel met PSV in Eindhoven sowieso te vroeg.

'PSV vooral aanvallend heel sterk'

Zowel Tottenham als PSV verloor de eerste twee wedstrijden in groep B en moet dus winnen om een serieuze kans te houden op overwintering in de Champions League.

Pochettino is op de hoogte van de uitstekende resultaten van PSV in de Eredivisie - de regerend landskampioen verloor nog geen punt in de eerste negen wedstrijden - en is dan ook op zijn hoede voor de ploeg van trainer Mark van Bommel.

"PSV doet het fantastisch in de competitie en is vooral aanvallend heel erg sterk", aldus Pochettino. "Ze hebben het tot dusver net als wij lastig in de Champions League en dat maakt het een moeilijke wedstrijd. We moeten winnen."

De wedstrijd tussen PSV en Tottenham Hotspur begint woensdag om 18.55 uur in het Philips Stadion. Het andere duel in groep B gaat in Camp Nou tussen FC Barcelona en Internazionale (aftrap 21.00 uur).

