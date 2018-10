Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord verwacht zondag in de Klassieker tegen Ajax een beroep op Yassin Ayoub en Steven Berghuis te kunnen doen.

Beide spelers verschenen dinsdag niet op het trainingsveld. Berghuis kampt nog met de naweeën van de blessure waardoor hij zondag tegen PEC Zwolle uitviel, terwijl Ayoub nog lichte enkelklachten heeft.

Van Bronckhorst rekent er echter op dat beide spelers zondag inzetbaar zijn als Feyenoord het in de Johan Cruijff ArenA opneemt tegen rivaal Ajax.

Ayoub kende een lichte terugval. Hij zou maandag met de beloften meespelen tegen Jong RKC Waalwijk, maar haakte af in de warming-up. "Hij kreeg weer last van de enkel waar hij al last van had. Maar ik verwacht dat hij zondag beschikbaar is en dat geldt ook voor Steven", zei Van Bronckhorst dinsdag tegen Feyenoord TV.

Meespeler Sinisterra wel onzeker

Of Luis Sinisterra het duel haalt, is nog onduidelijk. De vleugelspeler viel tijdens het duel met Jong RKC Waalwijk geblesseerd uit. "Het is even de vraag hoe dat de komende dagen herstelt. Er is nog geen diagnose", aldus Van Bronckhorst.

Feyenoord passeert bij een zege op Ajax de Amsterdammers op de ranglijst. De Rotterdammers staan derde in de Eredivisie, met twee punten minder dan nummer twee Ajax.

Het duel in Amsterdam staat onder leiding van Björn Kuipers. Hij floot ook de edities van vorig seizoen (2-0) en het jaar daarvoor (2-1). De aftrap van de Klassieker is om 14.30 uur.

