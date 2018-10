PSV-trainer Mark van Bommel denkt dat de confrontatie met Tottenham Hotspur van woensdag in de Champions League uitdraait op een aantrekkelijk duel. Beide ploegen strijden voor hun laatste kans in de poule.

"Als we nog iets willen in de Champions League, moeten we punten pakken. Degene die wint, haakt aan", zei Van Bommel dinsdag op zijn persconferentie in het Philips Stadion, waar hij samen met linksback Angeliño aanschoof.

"Het zou dus een heel open wedstrijd kunnen worden, maar ik denk wel dat er weinig goals gemaakt worden. Beide ploegen kunnen namelijk erg goed verdedigen."

Zowel PSV als Tottenham verloor van FC Barcelona en Internazionale en wacht dus nog op de eerste punten in groep B van de Champions League. Van Bommel verwacht dat zijn ploeg het net zo zwaar krijgt als in de eerste wedstrijden.

"Barcelona, Inter en Tottenham zijn voor mij bijna gelijkwaardig. Het wordt morgen niet makkelijk. De Spurs hebben op iedere positie topspelers en blijven constant presteren, ook als ze met blessures te maken hebben."

Het is nog onzeker of Van Bommel woensdag over aanvaller Steven Bergwijn kan beschikken. De neo-international ontbrak dinsdag op de training van de Eindhovenaren.

'Hebben twee keer top gepresteerd'

De 41-jarige Van Bommel wil het Champions League-avontuur niet alleen maar bestempelen als een leerproces voor PSV. "Maar de eerdere wedstrijden zijn wel ervaringen die je meeneemt en waar je snel van moet leren", aldus de Limburger.

"Tegen Barcelona en Inter hebben we het niet zo slecht gedaan en misschien waren we tegen Inter nog wel beter dan in Barcelona. Ik vind dat we twee keer top hebben gepresteerd in de Champions League, ook al vinden veel mensen misschien van niet."

Van Bommel kan tegen Tottenham beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Alleen de langdurig uitgeschakelde Ryan Thomas is nog niet beschikbaar bij de regerend landskampioen.

PSV-Tottenham Hotspur begint woensdag om 18.55 uur. Later op de avond, om 21.00 uur, is in Camp Nou de aftrap bij Barcelona-Inter.

