De KNVB heeft dinsdag een aantal Eredivisie-wedstrijden van Ajax en PSV verschoven om de topclubs tegemoet te komen met het oog op de duels die in de Champions League op het programma staan.

De bond gunt zowel de Amsterdammers als de Eindhovenaren door het aanpassen van een aantal aanvangstijdstippen zo veel mogelijk rust in de aanloop naar Europese wedstrijden.

Op zaterdag 3 november stond PSV-Vitesse om 20.45 uur op het programma en Ajax-Willem II om 18.30 uur. Die aanvangstijden zijn omgewisseld. Hetzelfde geldt voor zaterdag 24 november, wanneer Ajax door het veranderde tijdstip om 18.30 uur uit tegen NAC Breda speelt en PSV om 20.45 uur sc Heerenveen ontvangt.

Twee weken later, op zaterdag 8 december, wordt PEC Zwolle-Ajax verschoven van 20.45 naar 19.45 uur. PSV-Excelsior stond ook op die dag op het programma, maar die wedstrijd vindt nu plaats op vrijdag 7 december.

Als gevolg van die verschuiving is de aftrap van de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en AZ niet op vrijdag 7, maar zaterdag 8 december.

KNVB wil vaker rekening houden met Europese duels

Volgens Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, gaat de Nederlandse voetbalbond in de toekomst mogelijk vaker rekening houden met het Europese programma van clubs uit de Eredivisie.

"Wij vinden dat we de verplichting hebben om de Nederlandse clubs zo veel als mogelijk de ruimte te geven om op Europees niveau optimaal te kunnen presteren", zegt hij op de website van de KNVB.

"Dat is in het belang van het Nederlandse voetbal en dus in het belang van alle Nederlandse clubs. Deze insteek gaan we binnenkort bij de KNVB nader bespreken, want als het aan ons ligt, bieden we de clubs die zich plaatsen voor Europees voetbal in de toekomst altijd meer ruimte."

Bluyssen benadrukt dat het verschuiven van duels "een hele operatie" is. "We realiseren ons dat deze wijzigingen ook extra werk opleveren voor alle betrokken clubs, de betreffende gemeentes, de fans en FOX Sports, dat de programmering baseert op deze wedstrijden. We zijn hen zeer dankbaar dat zij hierin met ons meewerken."

Zowel Ajax als PSV komt deze week voor de derde keer dit seizoen in actie in de Champions League. De Amsterdammers spelen dinsdag om 21.00 uur thuis tegen Benfica en de Eindhovense landskampioen ontvangt een dag later om 18.55 uur Tottenham Hotspur.

