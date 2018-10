De KNVB heeft dinsdag Björn Kuipers aangesteld om de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in goede banen te leiden. De aftrap van de Klassieker in de Johan Cruijff ArenA is zondag om 14.30 uur.

De vaste grensrechters Erwin Zeinstra en Sander van Roekel van 'Team Kuipers' zullen de Oldenzaler ook zondag assisteren. Siemen Mulder is vierde official en Danny Makkelie treedt vanuit Zeist op als VAR.

In januari had Kuipers ook al de leiding over Ajax-Feyenoord (2-0). Hij stuurde toen Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen met twee gele kaarten van het veld. Ook in het seizoen 2016/2017 floot Kuipers de Klassieker in Amsterdam, die met 2-1 werd gewonnen door de thuisploeg.

De 45-jarige Kuipers staat al jarenlang te boek als de beste Nederlandse arbiter. Hij was afgelopen zomer actief op het WK in Rusland en floot eerder ook wedstrijden op de EK's van 2012 en 2016 en het WK in 2014. Het WK van dit jaar was zijn laatste grote toernooi.

Verder had hij recent de leiding over onder meer de eindstrijd van zowel de Champions League (2014) als de Europa League (2013 en 2018).

Feyenoord kan Ajax bij winst passeren

Ajax en Feyenoord beginnen de topper als de nummers twee en drie van de Eredivisie. Ajax heeft na negen duels een achterstand van vijf punten op koploper PSV, dat nog zonder puntenverlies is. Feyenoord heeft twee punten minder en kan de aartsrivaal uit de hoofdstad bij winst dus passeren.

Een dag eerder heeft Makkelie in het Hitachi Capital Mobility Stadion de leiding over het duel tussen hekkensluiter FC Groningen en koploper PSV. Die wedstrijd begint om 19.45 uur.

