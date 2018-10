PSV wil woensdagavond voorkomen dat het de vierde Nederlandse club in de geschiedenis van de Champions League wordt die zijn eerste drie groepsduels verliest. Na de nederlagen tegen FC Barcelona (4-0) en Internazionale (1-2) nemen de Eindhovenaren het in eigen huis op tegen Tottenham Hotspur.

Als de wedstrijd tegen de Londense ploeg ook verloren wordt, dan voegt PSV zich in een klein rijtje Nederlandse clubs dat zijn eerste drie duels in de Champions League verloor. Alleen Willem II (in het seizoen 1999/2000), sc Heerenveen (2000/2001) en Feyenoord (vorig seizoen) overkwam dat.

Heerenveen verloor zijn eerste drie wedstrijden van Olympique Lyon, Valencia en Olympiakos Piraeus. Willem II bleef zelfs vier duels met lege handen tegen Spartak Moskou, Girondins Bordeaux en Sparta Praag (twee keer).

Feyenoord zette vorig seizoen de zwakste serie neer door zijn eerste vijf duels verliezend af te sluiten. Manchester City en Shakhtar Donetsk waren tweemaal te sterk voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst, die ook onderuit ging tegen Napoli.

Het perspectief is troebel voor PSV na de slechte start. De kans dat de ploeg van Mark van Bommel na twee nederlagen in de eerste groepsduels nog overwintert, is op basis van het verleden 9 procent. Het gebeurde 114 keer eerder dat een ploeg zijn eerste twee duels in het miljoenenbal verloor en slechts tien keer haalde een club alsnog de knock-outfase.

Van de 61 keer dat een club de Champions League begon met drie nederlagen op rij, lukte het slechts één ploeg om alsnog de volgende ronde te halen. Newcastle United leverde dat huzarenstukje af in het seizoen 2002/2003.

PSV won al tien CL-duels niet

PSV kan sowieso wel weer een overwinning in de Champions League gebruiken, want de Eindhovenaren wonnen hun laatste tien duels niet. De meest recente overwinning dateert van eind 2015, toen CSKA Moskou door goals van Luuk de Jong en Davy Pröpper met 2-1 werd verslagen.

In de achtste finales speelde PSV vervolgens tweemaal met 0-0 gelijk tegen Atlético Madrid, dat de strafschoppen beter nam. Een seizoen later bleef PSV in de groepsfase tegen opnieuw Atlético, Bayern München en FK Rostov zonder zege. Alleen tegen de Russen werd tweemaal gelijkgespeeld.

Aan die serie zonder overwinningen werden dit seizoen dus de nederlagen tegen Barcelona en Inter toegevoegd. De tien wedstrijden zonder winst vormen al een negatief record voor een Nederlandse club in de Champions League.

PSV-doelman Gomes keert penalty Jenas

PSV in 2008 na strafschoppen te sterk voor Tottenham

PSV nam het in het verleden twee keer eerder op tegen Tottenham. In 2008 won PSV in Londen met 0-1 dankzij Jefferson Farfán, maar in Eindhoven bezorgde Dimitar Berbatov de 'Spurs' een 0-1-zege. PSV won vervolgens de strafschoppenserie en bereikte daarmee de kwartfinales van de UEFA Cup.

PSV-Tottenham Hotspur begint woensdag om 18.55 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Slavko Vincic uit Slovenië.

