Hoewel de Central Coast Mariners hebben besloten om Usain Bolt een contract als profvoetballer te geven, is de komst van de atletieklegende allerminst zeker. De Jamaicaan zou veel meer geld eisen dan de club kan bieden.

De Mariners zouden volgens Australische media een contract van 80.000 euro hebben voorgesteld, maar de Jamaicaan wenst naar verluidt minstens het twintigvoudige.

In afwachting van de ontwikkelingen traint de 32-jarige Bolt niet mee bij de Mariners. "Om er zeker van te zijn het niet voor afleiding zorgt bij de ploeg die komend weekend tegen Melbourne City speelt", meldde de club, die hard op zoek is naar sponsors, maandagavond in een verklaring.

"We zijn in gesprek met externe sponsors om een commerciële oplossing te vinden waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Zonder financiële bijdrage van een derde partij is het niet aannemelijk dat Bolt en de Marinerse een akkoord zullen bereiken."

Bolt traint sinds afgelopen zomer mee bij de Mariners, dat hem wil helpen in zijn droom om profvoetballer te worden. Hij kreeg de kans om zich te bewijzen en heeft dus voldoende indruk gemaakt voor een contract.

"Usain heeft al enorme vooruitgang geboekt in zijn tijd bij de Mariners en we hebben het gevoel dat hij nog beter zal worden bij meer intensieve training en speelminuten. We kijken op welke manier dat mogelijk is."

Trainer wist niets van contractvoorstel

Overigens was niet iedereen bij de Mariners er direct van op de hoogte dat de club probeert Bolt vast te leggen. Trainer Mike Mulvey wist maandag aanvankelijk namelijk nergens van.

"Als je kijkt naar onze voorste linie kun je je afvragen of hij in aanmerking komt voor een van die posities. Ik waardeer het wel dat iedereen dit verhaal zo belangrijk vindt", zei hij tegen The Guardian.

Vorige week maakte Bolt in het oefenduel met het kleine Macarthur South West United (0-4-zege) zijn eerste twee doelpunten namens de Mariners, die zondag zonder de Jamaicaan met een 1-1-gelijkspel aan de competitie begonnen.

Achtvoudig olympisch kampioen Bolt trainde eerder mee bij Manchester United, Borussia Dortmund en het Noorse Strömsgodset IF, al was een contract bij die clubs niet de insteek. Hij kreeg onlangs wél een aanbond van het Maltese Valletta FC, maar dat wees hij af.