Trainer Rui Vitória van Benfica is niet van plan om zich dinsdagavond in het Champions League-duel met Ajax in te graven met zijn ploeg. De Portugees gaat voor de winst in de Johan Cruijff ArenA.

"We gaan de wedstrijd niet in om een puntje te pakken. Je kunt ervoor kiezen om te spelen om niet te verliezen, maar zo'n speelwijze zou een belediging jegens mijn spelers zijn. We moeten op zoek naar de overwinning", zei de 48-jarige Vitória maandagavond op zijn persconferentie.

"Het belang van aanvallend spel weegt zwaarder dan de nadelen die eraan kleven. We beseffen we dat we een ploeg treffen die heel makkelijk en aanvallend speelt, volgens de cultuur van het Nederlandse voetbal, maar we weten hoe we Ajax moeten bestrijden."

Ajax gaat na twee speelronden aan kop in groep E met vier punten. Dat zijn er net zo veel als Bayern München. Benfica heeft een punt minder en voor het nog puntloze AEK Athene wordt overwintering in de Champions League een moeilijk verhaal.

'Details zullen het verschil maken'

Vitória denkt dat Ajax en Benfica elkaar weinig zullen ontlopen en dat de wedstrijd in de ArenA dus op kleinigheden zal worden beslist. "Ajax is een sterke tegenstander, maar we hebben goede spelers die ervaring hebben met dit soort Champions League-wedstrijden", aldus de coach.

"We moeten voorzichtig zijn, maar ook onze persoonlijkheid, ambitie en verantwoordelijkheid tonen. Dat is essentieel. Details zoals sluwheid en inzicht zullen het verschil maken."

Ajax-coach Erik ten Hag kan tegen Benfica vermoedelijk weer beschikken over backs Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico, die afgelopen weekend met pijntjes kampten en het uitduel met sc Heerenveen (0-4-winst) daardoor moesten overslaan.

De wedstrijd tussen Ajax en Benfica begint dinsdag om 21.00 uur. De Amsterdammers hopen voor het eerst in 23 jaar ongeslagen te blijven in de eerste drie speelronden van het Champions League-seizoen.

