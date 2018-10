Arsenal heeft zijn zevende overwinning op rij geboekt in de Premier League. De formatie van manager Unai Emery was maandagavond in het Emirates Stadium met 3-1 te sterk voor Leicester City.

Leicester kwam na iets meer dan een halfuur spelen wel op voorsprong in Londen door een eigen doelpunt van Héctor Bellerín. Een voorzet van Ben Chilwell verdween via het been van de Spanjaard in het doel.

Op slag van rust zorgde Mesut Özil voor de gelijkmaker. Na een fraaie combinatie met Bellerín tikte de Duitser de bal binnen.

Na ruim een uur spelen bracht Pierre-Emerick Aubameyang, die even daarvoor was ingevallen, Arsenal op voorsprong. Hij gaf het laatste zetje na een schitterende pass van Özil en een voorzet van Bellerín.

Drie minuten later bepaalde Aubameyang ook de eindstand. Ditmaal rondde de aanvaller uit Gabon een fraaie aanval van de thuisploeg af.

Arsenal is sinds 18 augustus ongeslagen

Arsenal heeft sinds 18 augustus al zijn wedstrijden gewonnen. Destijds ging de ploeg op Stamford Bridge met 3-2 onderuit tegen Chelsea.

Door de overwinning bezet Arsenal met 21 punten uit negen wedstrijden de vierde plaats in de Premier League. De 'Gunners' hebben evenveel punten als nummer drie Chelsea en nummer vijf Tottenham Hotspur.

De achterstand op koploper Manchester City bedraagt twee punten. Liverpool heeft evenveel punten als de 'Citizens', maar staat door een slechter doelsaldo tweede. Leicester City staat met twaalf punten elfde.

