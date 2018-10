FC Twente heeft maandagavond voor het eerst sinds eind september weer eens een overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van coach Marino Pusic haalde in Stadion Galgenwaard met 1-6 uit tegen Jong FC Utrecht.

Tom Boere opende al in de elfde minuut de score voor Twente door een penalty te benutten. Drie minuten later verdubbelde Javier Espinosa de marge.

Jong Utrecht moest halverwege de eerste helft ook nog met tien man verder nadat Sylian Mokono zijn tweede gele kaart kreeg. Een kwartier later profiteerden de bezoekers met een treffer van Rafik Zekhnini voor het eerst van de overtalsituatie.

In de tweede helft voerde Twente de score nog verder op. Espinosa was vroeg in de tweede helft voor de tweede keer trefzeker en invaller Jari Oosterwijk vond vervolgens ook twee keer het doel. Tussendoor redde Nick Venema de eer voor Jong Utrecht.

Twente boekt eerste zege in drie wedstrijden

De overwinning van Twente was de eerste in drie wedstrijden. In de afgelopen weken verloor de ploeg voor eigen publiek tegen MVV Maastricht (0-1) en speede het gelijk bij FC Eindhoven (1-1).

Door de zege klimmen de Tukkers met twintig punten uit tien wedstrijden naar de derde plek. De achterstand op koploper Go Ahead Eagles bedraagt drie punten.

Sparta Rotterdam bezet de tweede plaats en heeft een punt meer dan Twente. Jong Utrecht staat met zes punten achttiende.

