Trainer Peter Maes van KSC Lokeren is maandag gearresteerd in het onderzoek naar corruptie in het Belgisch voetbal, zo melden meerdere Belgische media. De 54-jarige Belg is na Ivan Leko de tweede coach die is opgepakt in deze zaak.

Maes moet dinsdag al voor de onderzoeksrechter verschijnen. De Lokeren-trainer werd vermoedelijk gearresteerd omdat Dejan Veljkovic zijn makelaar is.

Veljkovic zit al enige tijd in de cel vanwege vermeende betrokkenheid bij matchfixing en witwaspraktijken in het Belgische voetbal.

Maes heeft Lokeren sinds de zomer van 2017 onder zijn hoede. Ook van 2010 tot en met 2015 had hij de huidige nummer vijftien van de Jupiler Pro League onder zijn hoede. Tussendoor was hij trainer van KRC Genk, waar hij eind 2016 werd ontslagen.

Leko werd vorige week als eerste trainer uit de Belgische hoogste klasse gearresteerd. De trainer van Club Brugge is inmiddels weer vrijgelaten en ontkent betrokken te zijn geweest bij de corruptiezaak. Hij wordt verdacht van het witwassen van geld.

29 personen opgepakt bij operatie 'Propere Handen'

Het federaal parket in België pakte vorige week in het kader van de operatie 'Propere Handen' 29 personen op. Het ging om onder anderen scheidsrechters, makelaars en (ex-)bestuursleden.

Na verhoor werden er negen personen aangehouden. Tien mensen werden onder verdenking vrijgelaten, onder wie vijf onder speciale voorwaarden. De hechtenis van de negen verdachten werd vorige week met een maand verlengd. Vijf van hen moeten in de cel blijven, de anderen staan onder elektronisch toezicht.

Naast Veljkovic zijn makelaar Mogi Bayat, scheidsrechter Bart Vertenten, ex-advocaat Laurent Denis en Olivier Somers (mede-eigenaar KV Mechelen) de verdachten die in hun cel moeten blijven.

Makelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoski, Maria Bolgojevska (de vriendin van Veljkovic) en Thierry Steemans (financieel directeur KV Mechelen) behoren tot het kwartet dat de zaak voorlopig thuis onder elektronisch toezicht mag afwachten.

Onderzoek begon eind vorig jaar

Het onderzoek begon eind vorig jaar, omdat er concrete aanwijzingen waren van "verdachte financiële handelingen" in de hoogste klasse. Door illegale activiteiten van sommige spelersmakelaars zouden commissies bij spelerstransfers, beloningen van spelers en trainers en bij andere betalingen verborgen zijn gehouden voor de Belgische overheid.

Tijdens het onderzoek doken ook nog aanwijzingen op van mogelijke beïnvloeding van wedstrijden in het seizoen 2017-2018.