José Mourinho hoeft niet te vrezen voor een straf na het opstootje van zaterdag na afloop van Chelsea-Manchester United (2-2). Assistent-trainer Marco Ianni van de Londense club is maandag wel aangeklaagd door de FA.

"Het optreden van Ianni in de 96e minuut van de wedstrijd heeft mogelijk geleid tot ongepast gedrag. Mourinho is formeel herinnerd aan zijn verantwoordelijkheid naar aanleiding van dit incident", laat de Engelse bond in een verklaring weten.

"Beide clubs hebben soortgelijke officiële herinneringen ontvangen over het gedrag dat verwacht wordt van hun staf en spelers in het gebied nabij de dug-outs."

Direct na het laatste fluitsignaal van de Engelse topper ontstond er duw- en trekwerk aan de rand van het veld bij de ingang van de spelerstunnel. Chelsea had diep in blessuretijd de gelijkmaker gemaakt en dat werd uitbundig gevierd.

Ianni maakte daarbij provocerende gebaren naar Mourinho, die in het verleden in twee periodes werkzaam was voor 'The Blues'. Mourinho sprintte op de 36-jarige Italiaan af, waarna diverse stafleden en spelers van beide clubs zich met het incident bemoeiden.

Ianni heeft tot donderdag de tijd om een verklaring in te dienen bij de FA over zijn gedrag. Daarna wordt bekend of hij gestraft wordt.

Mourinho aanvaardde excuses van Chelsea

Mourinho aanvaardde zaterdag al de excuses van Ianni, die samen met hoofdtrainer Maurizio Sarri afgelopen zomer de overstap van Napoli naar Chelsea maakte. "Hij was heel onbeleefd, maar Sarri suste de boel", aldus de Portugees.

"Ze hebben allebei hun excuses aangeboden en die heb ik geaccepteerd. Daarmee is de kous voor mij af. Ik heb zelf ook veel fouten gemaakt in mijn loopbaan", erkende Mourinho.

Sarri gaf aan dat hij baalde van de ontstane ophef. "Ik heb begrepen dat het aan ons lag. Ik heb mijn assistent erop aangesproken en heb het direct de kop ingedrukt."

Manchester United staat teleurstellend tiende in de Premier League. Chelsea doet het met een derde plaats een stuk beter.

