Ajax-trainer Erik ten Hag heeft goede hoop dat hij dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica weer kan beschikken over Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui. De twee backs ontbraken zaterdag nog in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (0-4-zege).

"Ze zijn er straks allebei weer bij op de training", zei Ten Hag maandagmiddag op de persconferentie voor de wedstrijd. "We prepareren ze voor deze wedstrijd, maar het is even afwachten of ze het gaan halen. En anders beschikken we over prima vervangers."

De Argentijnse linksback Tagliafico hield een lichte heupblessure over aan de interlandperiode. Mazraoui had klachten aan een lies, maar zat zaterdag in Friesland wel op de bank.

Ten Hag zei dat het "zeker een optie" is om opnieuw met Dusan Tadic als centrumspits te beginnen. Met de Serviër als aanvalsleider maakten de Amsterdammers drie weken geleden indruk door met 1-1 gelijk te spelen in München tegen Bayern.

"Met Tadic op die positie kunnen we een overtal creëren op het middenveld, maar met Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar hebben we twee hele goede centrumspitsen. Het gaat erom wat het beste voor het team is", aldus de trainer.

Dolberg verlengde maandag zijn contract bij Ajax met één seizoen tot de zomer van 2022. "Daar ben ik heel blij mee", vertelde Ten Hag. "Hij heeft de laatste drie duels op rij in de Eredivisie gescoord en is uitstekend op dreef na zijn blessure."

'Benfica heeft typisch Portugese sluwheid'

Ten Hag schat de kansen van zijn ploeg op fiftyfifty. "We spelen erg goed en hebben veel vertrouwen, maar Benfica is heel sterk. Ze hebben veel technisch vaardige spelers, maar ook die typische Portugese sluwheid."

"We gaan thuis altijd voor de winst, maar als een gelijkspel het maximaal haalbare is, dan moet je dat omarmen. Als wij een goede dag hebben, dan maken we een grote kans op de overwinning."

Ajax staat met vier punten na twee duels bovenaan in groep E, Benfica heeft drie punten en bezet achter Bayern de derde positie

Ziyech vindt dat Ajax met 'iets bijzonders' bezig is

Naast Ten Hag zat Hakim Ziyech op de persconferentie. De aanvallende middenvelder hoopt dat Ajax de goede lijn van de laatste weken tegen Benfica kan doortrekken.

"We zijn met iets bijzonders bezig", zei de Marokkaans international. "Het seizoen is nog lang, maar we zitten op de goede weg. Iedereen in het team kan goed met elkaar opschieten en we hebben veel voor elkaar over. We kunnen echt iets moois neerzetten."

Ajax-Benfica begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Franse arbiter Ruddy Buquet.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!