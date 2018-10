Ajax heeft maandag het contract van Kasper Dolberg met een jaar verlengd. De Deense spits ligt nu tot de zomer van 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.

"We spraken al een tijdje over een nieuw contract en ik ben blij dat het rond is", zegt Dolberg op de website van de Amsterdamse club. "Ik ben heel erg gelukkig bij Ajax."

De 21-jarige Dolberg kwam in de zomer van 2015 over van het Deense Silkeborg IF en tekende destijds een contract tot medio 2021 bij Ajax. De spits debuteerde in 26 juli 2016 tijdens de wedstrijd Ajax-PAOK Saloniki (1-1). Tot dusver speelde hij 85 officiële wedstrijden en scoorde hij 36 keer.

Vorig jaar was de Deen maandenlang uitgeschakeld met een voetblessure en miste hij de start van het huidige seizoen met een kwetsuur aan de buikwand.

Zaterdag tegen sc Heerenveen (0-4-zege) maakte Dolberg zijn derde treffer van het seizoen. "Ik heb het idee dat ik op de weg terug ben. Wat ik de laatste weken weer heb laten zien, moet ik nu doorzetten", zegt de aanvaller.

Ajax verlengde eerder al contract Neres

Dolberg heeft negen interlands voor Denemarken gespeeld en scoorde pas eenmaal voor de nationale ploeg. Afgelopen zomer kwam hij op het WK in Rusland alleen in actie als invaller tegen Frankrijk.

Dolberg is de tweede speler van Ajax die dit seizoen zijn contract verlengt. In september tekende David Neres voor één seizoen bij, waardoor ook de Braziliaan tot medio 2022 vastligt.

Van de huidige spelersgroep beschikken alleen de routiniers Klaas-Jan Huntelaar (35) en Lasse Schöne (32), reservekeeper Kostas Lamprou (27) en de langdurig geblesseerde Daley Sinkgraven (23) over een aflopend contract.

Dolberg en Ajax maken maken zich op voor de thuiswedstrijd van dinsdagavond tegen Benfica in de Champions League (aftrap 21.00 uur). Zondag staat in de Eredivisie de Klassieker tegen Feyenoord (14.30 uur) op het programma.

