Ajax kan voor het eerst sinds lange tijd zonder nederlaag blijven in de eerste drie wedstrijden van het Champions League-seizoen. Als de Amsterdammers dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA niet verliezen van Benfica, dan zijn ze voor het eerst sinds het seizoen 1995/1996 ongeslagen in de eerste drie speelronden.

23 jaar geleden begon Ajax het Champions League-avontuur met zeges op Real Madrid (1-0), Ferencváros (1-5) en Grasshopper (3-0). De ploeg van toenmalig trainer Louis van Gaal verloor dat seizoen pas in de negende wedstrijd en dat was het halvefinaleduel met Panathinaikos (0-1). In het Champions League-seizoen 1994/1995 bleef Ajax zelfs het gehele jaar ongeslagen.

Dit jaar begon Ajax de campagne in het miljoenenbal met een 3-0-zege op AEK Athene en een gelijkspel bij Bayern München (1-1). Met de voorrondes erbij is Ajax nu al acht Europese wedstrijden op rij ongslagen en dat is een evenaring van de langste reeks deze eeuw.

Voor Erik ten Hag lonkt ook een mooie mijlpaal. Hij kan de derde Ajax-trainer worden die zijn eerste vijf Europese thuiswedstrijden wint. Ten Hag treedt dan in de voetsporen van Stefán Kovács (in 1971 en 1972) en Leo Beenhakker (in 1979 en 1980).

Benfica lange tijd ongeslagen tegen Nederlandse clubs

Zorgelijk voor Ajax is dat Benfica al twaalf wedstrijden op rij niet verloren heeft van een Nederlandse club. Zeven keer werd gewonnen en vijf keer gelijkgespeeld, nadat PSV in 1975 in het Europa Cup II-toernooi met 1-2 te sterk was.

De laatste zege van Ajax op Benfica dateert van april 1972, toen de Amsterdamse club in de halve finale van het Europa Cup I-toernooi met 1-0 won door een een doelpunt van Sjaak Swart. Twee weken later eindigde de return in 0-0 en dat is de laatste keer dat Ajax en Benfica tegenover elkaar stonden in Europees verband.

Ajax speelde sindsdien nog wel een keer tegen de club uit Lissabon, maar dat was tijdens de laatste editie van het Amsterdam Tournament in 2009, een oefentoernooi in de voorbereiding. Benfica won toen met 2-3 in de ArenA, mede door een eigen doelpunt van Ismaïl Aissati. Mitchell Donald en Dennis Rommedahl scoorden voor Ajax.

Ajax-Benfica begint dinsdag om 21.00 uur in de ArenA en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Ruddy Buquet. De andere wedstrijd in groep E gaat tussen AEK Athene en Bayern München en bij dat duel is de aftrap al om 18.55 uur.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!