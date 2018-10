Pierre van Hooijdonk heeft zondag bevestigd dat hij met NAC Breda in gesprek is over een mogelijke functie. De oud-international speelde vijf seizoenen voor de Brabantse club.

"Ik ben er nog niet uit", zei Van Hooijdonk in het NPO-programma Studio Voetbal. "Ik ben gepolst en ik wil NAC ook wel helpen, maar we moeten nog uitvinden in welke hoedanigheid."

Eind september werd technisch directeur Hans Smulders ontslagen bij de kwakkelende eredivisionist, waarop algemeen directeur Justin Goetzee zich solidair verklaarde.

"Er zijn verschillende opties. Ik sluit het zeker niet uit, maar ik kan er nog niks zinnigs over zeggen", hield de 48-jarige oud-spits zich op de vlakte.

Zondag zat Van Hooijdonk op de tribune in het Rat Verlegh-stadion bij de wedstrijd tussen NAC en Willem II (2-2). Hij zag zijn achttienjarige zoon Sydney van Hooijdonk in de slotfase invallen bij de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag.

Door het gelijkspel droeg NAC de laatste plaats in de Eredivisie over aan FC Groningen. Beide ploegen hebben na negen duels slechts vier punten.

'Huidige selectie heeft te weinig kwaliteit voor Eredivisie'

Volgens Van Hooijdonk - die in 132 competitieduels voor NAC 86 keer scoorde - heeft de huidige selectie te weinig kwaliteit. "Het elftal heeft niet voor niets zo weinig punten behaald. Iedereen kan zien dat er te weinig kwaliteit is om te overleven in de Eredivisie."

"Dat betekent dat er spelers moeten komen in de winterstop en dat spelers weg moeten gaan. Dat is de prioriteit."

Volgens de 46-voudig international kan de ploeg in elke linie versterking gebruiken. "In de verdediging moet wat gebeuren en er is te weinig creativiteit en te weinig scorend vermogen. Alleen Mitchell te Vrede heeft dat."

"Hij en Rosheuvel hebben in vergelijking met de rest een prima start en zijn in mijn ogen de enige twee die een voldoende scoren."

Zaterdag om 18.30 uur speelt NAC een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, de huidige nummer tien van de ranglijst.

