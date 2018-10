Hidde Jurjus neemt de schuld voor de nederlaag van De Graafschap bij Fortuna Sittard (3-1) volledig op zich. De doelman veroorzaakte in de slotfase van het duel door een blunder het tweede tegendoelpunt van de Doetinchemmers.

"De jongens hebben het hartstikke goed gedaan, dus deze eis ik volledig voor me op", zei Jurjus zondagavond na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. "Als we met 3-0 verliezen wil ik dat niet doen, maar dit gebeurde op een heel belangrijk moment."

De 24-jarige keeper ging zeven minuten voor tijd opzichtig in de fout. Hij liet een schot van André Vidigal door zijn handen glippen, waarna Lazaros Lamprou de bal liet binnenglijden. De Griek maakte zijn tweede treffer van de wedstrijd en bracht Fortuna daarmee op 2-1.

"Ik heb er geen verklaring voor. Ik twijfelde een beetje of ik de bal voor me zou pakken of dat ik op m'n zij zou vallen, maar dit is gewoon dramatisch", stelde Jurjus. "Ik moet 'm gewoon pakken."

Jurjus keert ook strafschop Semedo

Enkele minuten voor rust eiste de huurling van PSV nog een positieve hoofdrol voor zichzelf op. Toen keerde hij een strafschop van Lisandro Semedo, waardoor hij de achterstand van zijn ploeg op 1-0 hield. "Ik ben benieuwd welke media dat als kop gebruiken", grapte hij.

De Graafschap leed tegen Fortuna zijn zesde nederlaag van het seizoen. Vorige week kregen de Achterhoekers op De Vijverberg nog een pak slaag van sc Heerenveen: 0-5.

"Ik had deze fout liever gemaakt bij de 5-0 tegen Heerenveen, want nu is het gewoon klote dat we hierdoor verliezen", baalde Jurjus, die wel tevreden was over het spel van zijn ploeggenoten. "Hopelijk spelen we volgende week weer zo goed en dan moet ik ook beter presteren."

In de volgende wedstrijd speelt De Graafschap zaterdag voor eigen publiek tegen Excelsior. De ploeg van coach Henk de Jong bezet de zestiende plek in de Eredivisie, terwijl de Kralingers achtste staan.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie