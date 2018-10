Trainer Julen Lopetegui is maandag al na een kleine vier maanden ontslagen bij Real Madrid. De 52-jarige oud-keeper krijgt de schuld voor de teleurstellende resultaten van de huidige nummer negen van Spanje.

Real leed zondag tegen FC Barcelona (5-1) al de vierde competitienederlaag van het seizoen. De laatste overwinning in de Primera División dateert van 22 september, toen met 1-0 van Espanyol werd gewonnen.

De formatie van Lopetegui vestigde vorige week tegen Levante (1-2-verlies) al een nieuw negatief clubrecord door voor het eerst in de geschiedenis 465 minuten zonder doelpunt in officiële wedstrijden te blijven.

"De kwaliteit van de selectie, met daarin liefst acht genomineerden voor de Gouden Bal, staat niet in verhouding tot de behaalde resultaten. We hopen met deze beslissing voor een ommekeer te zorgen in een seizoen waar nog van alles mogelijk is", schrijft Real in een verklaring.

Santiago Solari neemt vanaf dinsdag als interim-trainer de honneurs waar hij de Madrilenen. De Argentijn was al bij Real actief als coach van het tweede elftal. Antonio Conte zou volgens Spaanse media de belangrijkste kandidaat zijn om op termijn de nieuwe trainer te worden.

Lopetegui kon succes Zidane geen vervolg geven

Lopetegui werd in juli door Real aangesteld als de opvolger van Zinédine Zidane, die na 2,5 zeer succesvolle jaren verrassend afscheid nam van de Madrilenen.

De 33-voudig landskampioen won onder de Fransman één keer de titel, drie keer de Champions League, twee keer het WK voor clubs, twee keer de Europese supercup en één keer de Spaanse supercup.

Lopetegui was vóór zijn aanstelling bij Real twee jaar de bondscoach van Spanje. Hij moest vlak voor de start van het WK in Rusland vertrekken, omdat hij volgens de Spaanse bond in het geheim had onderhandeld met de 'Koninklijke'.

Teleurstellende reeks Real in competitie 28 oktober: FC Barcelona-Real Madrid 5-1

20 oktober: Real Madrid-Levante 1-2

6 oktober: Deportivo Alaves-Real Madrid 1-0

29 september: Real Madrid-Atlético Madrid 0-0

26 september: Sevilla-Real Madrid 3-0

Real bezet negende plaats in Spanje

Real Madrid staat na tien wedstrijden op de teleurstellende negende plaats in de Primera División met veertien punten. Koploper FC Barcelona heeft zeven punten meer.

Voor Real staat woensdag het duel met UD Melilla op het programma in de Copa del Rey. Drie dagen later speelt de 'Koninklijke' een thuiswedstrijd tegen Real Valladolid.

