Vivianne Miedema heeft zondag maar weer eens de hoofdrol voor zich opgeëist bij Arsenal. De spits van de Oranjevrouwen maakte drie goals in de met 6-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Reading.

De 22-jarige Miedema opende al in de derde minuut de score en maakte ook de 4-0 (in de 49e minuut) en de 6-0 (in de 85e minuut). De andere treffers kwamen op naam van Jordan Nobbs, Beth Mead en de Nederlandse Daniëlle van de Donk, haar vierde goal van het seizoen.

Miedema is de topscorer in de Women's Super League (WSL) met negen treffers in vijf duels. Ze maakte eerder een hattrick tegen Liverpool (5-0-zege), scoorde vorige week twee keer tegen Chelsea (0-5-zege) en was één keer trefzeker op bezoek bij Yeovil Town (0-7-zege).

De geboren Hoogeveense staat dit seizoen al op drie hattricks, want ze scoorde vorige maand ook drie keer in de bekerwedstrijd tegen tweededivisionist Lewes FC (0-9).

Arsenal gaat met het maximale aantal van vijftien punten uit vijf wedstrijden en een doelsaldo van +24 aan de leiding in de WSL. Manchester City staat tweede met veertien punten uit zes duels.