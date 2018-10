Sergio Padt heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor zijn blunder bij de 4-1-nederlaag van FC Groningen bij Heracles Almelo. De 28-jarige doelman ging bij het tweede tegendoelpunt opzichtig in de fout.

"Ik neem het mezelf heel erg kwalijk. Het is een heel grote fout en daar heb ik net in de kleedkamer mijn excuses voor aangeboden", zei Padt zondag na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports.

Padt ging vlak na rust in de fout toen hij een lage voorzet door zijn benen liet glippen. Adrián Dalmau profiteerde simpel van de blunder en bracht Heracles daarmee op 2-1.

"Ik voel me er ontzettend slecht bij", treurde Padt. "Ik ben keeper geworden om punten te pakken. Nu ben ik de schlemiel en moet ik ook op de blaren zitten."

Aanvoerder Te Wierik haalt uit naar ploeggenoten

Groningen zakte door het verlies naar de laatste plaats in de Eredivisie. Aanvoerder Mike te Wierik had harde woorden voor zijn medespelers. "Ik vind dat we heel slecht en slap aan de wedstrijd begonnen", zei hij tegen FOX Sports.

"We hebben maar vier punten. Als je dan nog niet weet waar het om gaat, klopt er iets niet. We pakken geen tweede ballen en winnen geen duels. Zo ga je geen wedstrijden winnen."

"Als je onderaan staat, hoeft het niet mooi. Je moet gewoon alles geven. Dat kunnen we onszelf verwijten. In het begin en in de laatste fase was het dramatisch. Sommigen laten het gewoon lopen, echt schandalig."

'Het lijkt wel of we hele gifemmer leegdrinken'

Coach Danny Buijs baalde na de zevende nederlaag van het seizoen. "Het lijkt wel of we een hele gifemmer moeten leegdrinken in plaats van een gifbeker."

Ondanks de penibele situatie blijft de 36-jarige trainer hoopvol. "Bij tegenslag moet je elkaar steunen en overeind krabbelen. Op dit niveau krijg je niets cadeau. We zullen het zelf moeten afdwingen."

Groningen staat na negen wedstrijden op vier punten. De noorderlingen hebben evenveel punten als nummer zeventien NAC Breda, maar de Brabanders hebben een beter doelsaldo.

