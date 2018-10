Jordy Clasie was zondag gematigd positief na de 3-0-thuiszege van Feyenoord op PEC Zwolle. De middenvelder, die de score fraai opende, beseft wel dat zijn ploeg een week voor De Klassieker minder goed in vorm is dan Ajax.

"Het is duidelijk dat Ajax momenteel een stuk beter voetbal speelt. Zij winnen hun wedstrijden met veel gemak, terwijl wij het vaak moeilijk hebben", zei Clasie zondag tegen FOX Sports.

Dankzij de zege op PEC Zwolle blijft Feyenoord de nummer drie van de Eredivisie. De achterstand op nummer twee Ajax (dat zaterdag eenvoudig met 0-4 van sc Heerenveen won) bedraagt slechts twee punten. Koploper PSV heeft al zeven punten meer dan de Rotterdammers.

Clasie acht Feyenoord volgende week zeker niet kansloos in de Johan Cruijff ArenA. "Het is altijd een wedstrijd op zich. Het is de wedstrijd van het jaar, we weten wat ons te doen staat."

Tegen PEC scoorde Clasie in de achttiende minuut op fraaie wijze. Hij nam een afvallende bal in één keer op de schoen en schoot hard in de kruising. Het was de eerste treffer van de 27-jarige middenvelder voor Feyenoord sinds zijn terugkeer van Southampton.

Clasie vindt spel Feyenoord opnieuw wisselvallig

Feyenoord speelde een sterke eerste helft en besliste het duel kort voor rust via Nicolai Jörgensen. Na rust was de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst beduidend minder, al kwamen de Rotterdammers in de slotfase via Steven Berghuis nog wel op 3-0.

Clasie gaf aan dat Feyenoord vaker wisselvallige wedstrijden speelt dit seizoen. "Meestal beginnen we dramatisch en spelen we na de rust wel goed. Deze keer was het andersom."

"We stonden niet goed in de tweede helft. We liepen lang achter de bal aan en konden geen druk zetten. Tactisch moet dat beter", analyseerde de geboren Haarlemmer.

"We zakten in de tweede helft veel te ver weg. Met een gelukkig doelpunt had PEC Zwolle nog op 2-1 kunnen komen en was het voor ons misschien nog wel moeilijk geworden. Dat mag ons niet gebeuren, daar moeten we nog hard aan werken."

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord begint volgende week zondag om 14.30 uur. Ajax speelt dinsdag nog thuis tegen Benfica in de Champions League, Feyenoord heeft geen midweekse verplichtingen.

