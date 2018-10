Heracles Almelo en VVV-Venlo blijven goed meedoen in de subtop van de Eredivisie. Heracles won zondag thuis met 4-1 van FC Groningen, mede door een blunder van doelman Sergio Padt. VVV was in Venlo met 2-0 te sterk voor ADO Den Haag.

Voor Heracles was het al de zesde overwinning in negen competitieduels. De ploeg van de Duitse trainer Frank Wormuth staat achter de traditionele top drie op de vierde plaats in de Eredivisie, met slechts een punt achterstand op Feyenoord.

FC Groningen zakt door de nederlaag naar de laatste positie in de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs wordt voorbijgestreefd door NAC Breda, dat eerder op zondag met 2-2 gelijkspeelde tegen Willem II.

De Groningers - die dit seizoen alleen van De Graafschap wonnen - leken zondag in het Polman Stadion even de negatieve reeks te gaan doorbreken. Mimoun Mahi passeerde in de veertiende minuut twee tegenstanders en schoot knap raak met links (1-0), maar die voorsprong werd niet lang vastgehouden.

FC Groningen-doelman Padt redde nog op een schot van Alexander Merkel, maar in de rebound kopte Adrián Dalmau raak. De Spaanse spits scoorde in de eerste minuut na rust opnieuw, nadat de blunderende Padt een lage voorzet door zijn benen liet gaan.

In de 78e minuut besliste Brandley Kuwas de wedstrijd in het voordeel van Heracles: 3-1. Het werd daarna nog mooier voor de club uit Almelo en Kuwas in het bijzonder. De international van Curaçao schoot raak uit een vrije trap en bepaalde de eindstand daarmee op 4-1.

VVV-Venlo wint van ADO Den Haag

VVV tegen ADO kende een bijzonder begin in De Koel, want na dertig seconden wees scheidsrechter Erwin Blaak al naar de strafschopstip. Peniel Mlapa werd onreglementair afgestopt door ADO-doelman Indy Groothuizen. De Togolese aanvaller van VVV schoot de penalty zelf onberispelijk in de linkerhoek (1-0).

Het vroege doelpunt bleek geen opmaat voor een spectaculaire wedstrijd. Het tempo lag laag en er gebeurde niet veel aan beide kanten. Patrick Joosten zorgde vlak voor rust nog even voor een moment van opwinding. De buitenspeler van VVV schoot tegen de paal.

In de tweede helft was Sheraldo Becker dicht bij de gelijkmaker. De snelle aanvaller van ADO schoot in de handen van doelman Lars Unnerstall. Jay-Roy Grot, die Mlapa na 68 minuten verving, besliste vijf minuten voor tijd de wedstrijd. Bij een scrimmage schoot de invaller raak en zo bepaalde hij de eindstand op 2-0.

Door de zege heeft VVV na negen duels veertien punten en daarmee staat het vijfde in de Eredivisie. De laatste keer dat de Venlonaren zo veel punten hadden na negen duels, was in het seizoen 1960/1961. ADO staat met elf punten op de tiende plaats.

Bekijk de stand en uitslagen in de Eredivisie