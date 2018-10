NAC Breda is er zondag eindelijk weer in geslaagd een punt te pakken in de Eredivisie. Na zes nederlagen op rij speelde de club uit Breda de derby tegen Willem II met 2-2 gelijk.

Halverwege leidde Willem II nog met 1-2, na goals van NAC-spits Mitchell te Vrede en Thomas Meissner en Donis Avdijaj van de bezoekers. In de tweede helft benutte Mikhail Rosheuvel een strafschop namens NAC.

Door die gelijkmaker voorkwam NAC een negeatief clubrecord van acht nederlagen op rij in alle competities. Naast de zes nederlagen in de Eredivisie verloor NAC in de eerste ronde van de KNVB-beker met 4-3 van Achilles'29.

Door het punt komt hekkensluiter NAC bovendien op gelijke hoogte (vier punten) met FC Groningen, dat zeventiende staat. De Groningers spelen om 14.30 uur nog wel uit tegen Heracles Almelo. Willem II heeft tien punten en staat daarmee in de middenmoot.