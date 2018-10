Fortuna Sittard heeft zondag mede dankzij een blunder van De Graafschap-doelman Hidde Jurjus met 3-1 gewonnen van de club uit de Achterhoek. Eerder op de dag pakte NAC Breda na zes Eredvisie-nederlagen op rij een punt in de derby tegen Willem II (2-2).

Lange tijd leek Jurjus de held van De Graafschap te worden in Sittard. Bij een 1-0 achterstand keerde hij een strafschop van Lisandro Semedo, maar daarna ging hij in de fout bij de 2-1 van Lazaros Lamprou. De twintigjarige Griek maakte na 38 minuten ook de 1-0.

Youssef El Yebli maakte na rust gelijk en daar leek het tot de miskleun van Jurjus - zeven minuten voor tijd - bij te blijven. Vlak voor tijd bepaalde Fortuna-verdediger Branislav Ninaj de eindstand op 3-1.

Door de zege heeft Fortuna tien punten na negen wedstrijden en daarmee staat de ploeg van trainer René Eijer op de dertiende plaats. De Graafschap bezet de zestiende plek met zeven punten, drie meer dan hekkensluiter FC Groningen.

Lamprou treedt in voetsporen Charisteas

Fortuna was in het begin van het duel sterker dan De Graafschap. Semedo kreeg twee goede kansen, maar scoorde niet. De Portugese aanvaller schoot op de benen van Jurjus en raakte de lat.

De Graafschap kwam daarna beter in de wedstrijd, maar het was Fortuna dat de eerste goal maakte. Lamprou werd ingespeeld in het strafschopgebied en schoof de bal onder Jurjus door in het doel (1-0).

Een paar minuten later had Fortuna de wedstrijd al zo goed als kunnen beslissen. Na inmenging van de VAR kreeg de Limburgse club een strafschop, nadat Bart Straalman Lamprou onderuit had gehaald. Semedo ging achter de bal staan, maar kreeg de bal er niet in. Via Jurjus en de paal werd het geen goal.

Die misser kwam Fortuna duur te staan, want vijf minuten na rust maakte De Graafschap gelijk. El Jebli nam de bal fraai aan, dribbelde langs een paar verdedigers en schoot raak in de verre hoek (1-1).

Het leek bij een remise te blijven, tot de fout van Jurjus in de 83e minuut. Een schot van Fortuna-invaller André Vidigal miste kracht maar glipte door de handen van de keeper van de bezoekers, waarna Lamprou er snel bij was om de bal over de doellijn te glijden. Hij werd zo de eerste Griek met twee goals in een Eredivisie-wedstrijd sinds Feyenoord-spits Angelos Charisteas in februari 2007.

Twee minuten voor tijd maakte Ninaj van dichtbij de 3-1, waardoor de tweede zege van Fortuna dit Eredivisie-seizoen zeker was.

NAC en Willem II in evenwicht

Bij NAC tegen Willem II leidde de Tilburgse club halverwege met 1-2 in Breda. Thomas Meissner en Donis Avdijaj maakten de openingstreffer van NAC-spits Mitchell te Vrede ongedaan. In de tweede helft benutte Mikhail Rosheuvel een strafschop voor de thuisploeg.

Door die gelijkmaker voorkwam NAC een negatief clubrecord van acht nederlagen op rij in alle competities. Naast de zes nederlagen in de Eredivisie verloor de club uit Breda in de eerste ronde van de KNVB-beker met 2-0 van RKC Waalwijk.

Door het punt doet NAC de laatste plaats over aan FC Groningen, dat later op zondag met 4-1 verloor bij Heracles Almelo. Beide clubs hebben vier punten, maar de Groningers hebben een slechter doelsaldo (-14 om -13). Willem II heeft tien punten en staat daarmee in de middenmoot.

Premier Rutte op de tribune in Breda

Opvallende toeschouwer bij de derby was Mark Rutte, die met een NAC-sjaal op de tribune zat in het Rat Verlegh Stadion. De premier zag de thuisploeg fel beginnen tegen de Tilburgse rivaal, maar echt grote kansen leverde dat niet op.

In de 28e minuut kreeg NAC pas de eerste goede mogelijkheid, maar toen was het wel meteen raak. Mounir El Alllouchi brak door over links, waarna Te Vrede de voorzet van de middenvelder binnentikte (1-0). Even later kreeg Te Vrede nog een aardige kans, maar ditmaal schoot hij voorlangs.

Na 35 minuten was het weer gelijk. Willem II-verdediger Thomas Meissner schoot van dichtbij raak (1-1) op aangeven van Daniel Crowley, terwijl de defensie van NAC er niet goed uitzag. Verdediger Jurich Carolina verzuimde Meissner te dekken.

Nog voor rust werd het nog mooier voor Willem II. Avdijaj scoorde op aangeven van Damil Dankerlui die, weggestuurd door Crowley, de bal in één keer voorgaf. De afronding van de Kosovaar was misschien nog wel mooier. Hij schoot de bal in één keer in de bovenhoek (1-2).

In de tweede helft leek de zevende Eredivisie-nederlaag voor NAC aanstaande, tot de Spaanse Willem II-middenvelder Pol Llonch Rosheuvel onderuithaalde. Rosheuvel ging zelf achter de bal staan en faalde niet (2-2). Daarna kreeg Willem II nog wat mogelijkheden om toch nog te winnen. Fran Sol scoorde zelfs, maar arbiter Serdar Gözübüyük keurde de treffer terecht af wegens buitenspel.

