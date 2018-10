De Central Coast Mariners hebben Usain Bolt een contract als profvoetballer aangeboden, zo meldt zijn zaakwaarnemer. Trainer Mike Mulvey van de Australische club weet echter niets van het voorstel.

De 32-jarige Bolt gaat nu overwegen of hij op het voorstel ingaat en in de Australische A-League wil spelen, zegt zijn zaakwaarnemer Ricky Simms tegen ESPN. De atletieklegende uit Jamaica was de afgelopen maanden op proef bij de club.

Mariners-trainer Mulvey is tegenover The Guardian verbaasd over de vragen over een contractvoorstel voor Bolt. "Ik weet niet waar het verhaal dat we hem een contract hebben aangeboden vandaan komt. Het is puur speculatie."

"Als je kijkt naar onze voorste linie kun je je afvragen of hij in aanmerking komt voor een van die posities. Ik waardeer het wel dat iedereen dit verhaal zo belangrijk vindt", aldus Mulvey.

Bolt sloeg eerder aanbod van Valletta FC af

De achtvoudig olympisch kampioen sloeg eerder een aanbod van Valletta FC uit Malta af. Bolt kon daar een tweejarig contract tekenen.

Bolt maakte vorige week in het oefenduel met het kleine Macarthur South West United zijn eerste twee goals voor de Mariners.

De Central Coast Mariners, die vorig seizoen als laatste eindigden, begonnen zondag met een 1-1-gelijkspel aan het nieuwe seizoen in de A-League. Bij de Mariners speelt voormalig FC Groningen-middenvelder Tom Hiariej. Tot eind mei stond ook Wout Brama er onder contract, maar hij vertrok en keerde terug bij FC Twente.