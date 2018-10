Lionel Messi heeft zaterdag in het competitieduel van FC Barcelona met Sevilla (4-2-zege) zijn rechter spaakbeen gebroken. Hij mist daardoor onder meer El Clásico tegen Real Madrid.

De 31-jarige Argentijn kwam na twintig minuten spelen ongelukkig ten val en greep direct naar zijn rechter onderam. Na een blessurebehandeling van enkele minuten werd hij gewisseld.

Bij tests die na afloop werden uitgevoerd werd een breuk gevonden in het spaakbeen, waardoor Messi ongeveer drie weken aan de kant staat.

De vedette van FC Barcelona mist daardoor onder meer de competitiewedstrijd tegen Real Madrid, die volgende week zondag op het programma staat. Ook de duels in de Champions League met Internazionale (24 oktober en 6 november) zijn niet haalbaar voor de Argentijn.

Wedstrijd tegen PSV in principe niet in gevaar

Mogelijk is de aanvaller op 11 november weer van de partij als Barcelona thuis tegen Real Betis speelt. Het uitduel in de Champions League met PSV op 28 november is in principe niet in gevaar.

Messi was dit seizoen weer ouderwets op dreef. In negen competitieduels was hij al goed voor zeven treffers. In de Champions League scoorde hij in twee duels zelfs al vijf keer, waaronder drie keer tegen PSV.

