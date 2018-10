Ajax kan volgens coach Erik ten Hag na de eenvoudige zege bij sc Heerenveen (0-4) met een goed gevoel toewerken naar de confrontatie in de Champions League tegen Benfica.

De Amsterdammers treffen de Portugezen dinsdag in de eigen Johan Cruijff ArenA. Bij winst zet Ajax een grote stap naar overwintering in het miljoenenbal.

Ten Hag kon het zich gezien de royale voorsprong veroorloven om in de tweede helft Kasper Dolberg, Hakim Ziyech en Frenkie de Jong naar de kant te halen. Het trio kwakkelde de afgelopen weken met blessures.

"We zijn de wedstrijd goed doorgekomen", zei de coach tegen FOX Sports. "Dit was een prima scenario. Ik heb wat spelers kunnen wisselen, ook uit voorzorg."

Ajax nam in Friesland via Lasse Schöne razendsnel een voorsprong en bouwde die vlak voor en vlak na rust verder uit door doelpunten van Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Dolberg besliste de eenzijdige wedstrijd.

'Hadden er meer moeten maken'

"We scoren op de juiste momenten", constateerde Ten Hag, die concurrent PSV eerder met 6-0 zag winnen van FC Emmen. "Het enige kritische puntje is dat ik vind dat we meer hadden moeten scoren. Het was al vrij snel 4-0, dan moet je er meer maken. Het doelsaldo kan een factor zijn in de strijd op de titel."

Ten Hag was te spreken over het optreden van Dolberg, die vanwege een griepje niet helemaal fit aan de aftrap verscheen. "Hij maakt een echte spitsengoal en voelde zich niet eens helemaal lekker. Kun je nagaan wat hij kan als hij helemaal fit is."

Ajax kijkt na de zege weer op een achterstand van vijf punten aan ten opzichte van PSV. De Eindhovenaren zijn na negen duels nog foutloos.

