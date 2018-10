Ajax geeft ook na de negende speelronde in de Eredivisie vijf punten toe op PSV. De Amsterdammers wonnen de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen probleemloos met 0-4 en blijven daarmee in het spoor van de koploper.

Bij rust was het 0-2 door Lasse Schöne en Hakim Ziyech, waarna Dusan Tadic (strafschop) en Kasper Dolberg de score verder opvoerden. Ajax, dat wist dat PSV eerder op de avond met 6-0 te sterk was voor FC Emmen, had het geen moment lastig in het Abe Lenstra Stadion.

PSV is nog altijd foutloos in de Eredivisie en leidt met 27 punten. Achtervolger Ajax liet tot dusver vijf punten liggen. Nummer drie Feyenoord volgt met tien punten op gepaste afstand, maar speelt zondag nog wel thuis tegen PEC Zwolle.

Het gewonnen uitduel met Heerenveen betekent voor Ajax een goede voorbereiding op de belangrijke Champions League-ontmoeting met Benfica van dinsdag in de Johan Cruijff ArenA. Bij winst zet de 33-voudig landskampioen een nieuwe stap naar overwintering.

Na de wedstrijd tegen de Portugese topclub werkt de ploeg van trainer Erik ten Hag toe naar De Klassieker tegen aartsrivaal Feyenoord, die volgende week zondag om 14.30 uur op het programma staat.

Eerste competitiegoal Schöne in zeven maanden

In de wetenschap dat er druk moest worden gehouden op koploper PSV begon Ajax fel in Heerenveen. Dat leidde al heel snel tot de openingstreffer; Schöne kreeg in de derde minuut ruimte om van afstand te schieten en vond prachtig de kruising.

De Deense middenvelder scoorde daarmee voor het eerst in zeven maanden in de Eredivisie. Zijn laatste competitiedoelpunt dateerde van 18 maart, toen hij trefzeker was op bezoek bij Sparta Rotterdam.

De snelle voorsprong leidde ertoe dat Ajax het iets rustiger aan deed. Heerenveen kwam daardoor vaker in de buurt van het doel van keeper André Onana, maar op een paar krachteloze inzetten van afstand na had de Kameroener weinig te doen.

Nog in de eerste helft moest het Friese thuispubliek lijdzaam toezien hoe Ajax op 0-2 kwam. Doelman Warner Hahn verwerkte een bal slecht, waarna hij er ook bij het rake schot van Ziyech in de verre hoek niet helemaal goed uitzag.

Ten Hag spaart spelers voor duel met Benfica

Na rust moest Heerenveen komen, maar het elftal van trainer Jan Olde Riekerink oogde machteloos en kwam alleen maar verder in de problemen toen arbiter Pol van Boekel een penalty gaf na een vermeende overtreding op Dolberg.

Spelmaker Tadic schoot onlangs bij het Servische elftal een strafschop hoog over en miste ook namens Ajax dit seizoen al eens, maar was ditmaal wél succesvol vanaf de penaltystip. Vier minuten later pikte Dolberg op aangeven van basisspeler Rasmus Kristensen ook zijn goal mee.

Dankzij de comfortabele voorsprong kon Ajax krachten sparen voor het duel met Benfica; trainer Ten Hag wisselde Ziyech en Dolberg voor de gepasseerde David Neres en Klaas-Jan Huntelaar en haalde in de slotfase ook Frenkie de Jong naar de kant. Zakaria Labyad kreeg daardoor weer eens speeltijd.

Beide ploegen kregen in de laatste minuten nog een paar mogelijkheden op een treffer. Het bleef echter bij 0-4, waardoor Ajax met een goed gevoel toewerkt naar dinsdag.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie