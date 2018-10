Trainer Mark van Bommel is erg blij met de manier waarop PSV zaterdagavond de strijd met FC Emmen aanging. De Eindhovenaren wonnen met liefst 6-0 van de laagvlieger in de Eredivisie.

PSV leidde halverwege al met 4-0 in het Philips Stadion, maar bleef ook in de slotfase de aanval zoeken tegen Emmen. Het leidde in de laatste tien minuten nog tot treffers van Érick Gutiérrez en Hirving Lozano.

"Het is mooi om te zien dat we het gaspedaal ingedrukt hielden en op zoek bleven gaan naar treffers", zei een tevreden Van Bommel tegen FOX Sports. "Complimenten voor mijn spelers dat ze maar bleven gaan."

"Over de uitslag ben ik nog het meest tevreden, zeker na een week waarin iedereen door interlands over de hele wereld is geweest. Het veldspel kan nog beter, maar we maakten fantastische goals en het ziet er allemaal goed uit."

'Deze reeks is niet vol te houden'

Door de kinderlijk eenvoudige zege op Emmen bleef PSV ook in zijn negende Eredivisie-wedstrijd zonder puntenverlies, al verwacht Van Bommel niet dat zijn ploeg die winnende reeks nog heel lang door kan blijven zetten.

"Hier had ik natuurlijk voor getekend bij mijn aanstelling, maar dit is onmogelijk vol te houden", vreest de PSV-coach. "Dan eindig je op 102 punten en ik weet niet hoeveel goals. Dat neemt niet weg dat ik hier hartstikke blij mee ben."

PSV, dat in de eerste negen duels in totaal 36 keer tot scoren kwam, hoopt komende week ook de eerste punten in de Champions League te pakken. De Eindhovenaren ontvangen woensdag Tottenham Hotspur in het Philips Stadion.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie