Excelsior is in ieder geval voor even de nummer zeven van de Eredivisie. De Kralingers versloegen voor eigen publiek Vitesse met 2-0.

De ploeg van trainer Adrie Poldervaart dankte de overwinning aan doelpunten van Max Clark (eigen treffer) en Jurgen Mattheij. Oussama Darfalou miste in blessuretijd nog een strafschop namens de gasten. Zowel Excelsior als Vitesse heeft na negen duels twaalf punten, maar het doelsaldo van de Arnhemmers is iets beter.

De thuisploeg was voor rust de betere ploeg en kreeg ook de grootste kansen. Zo raakte Jerdy Schouten na een half uur spelen uit de draai de paal. Enkele minuten later werd een treffer van Jeffry Fortes geannuleerd omdat er vlak daarvoor sprake van buitenspel was.

Vijf minuten voor rust zat de verdiende 1-0 er wel in. Het was wel een fortuinlijke treffer aangezien de bal door Vitesse-verdediger Clark na een vrije trap van rechterkant in het doel belandde.

Mattheij beslist duel met volley

Vitesse was na rust beter bij de les en heerste in het eerste kwartier na rust. Dat leidde tot enkele grote kansen, waaronder één voor Darfalou. De kopbal van de Algerijn, die twee weken geleden zijn eerste goals voor de Arnhemmers maakte, werd echter over getikt.

Excelsior bleef in de omschakeling gevaarlijk. Uit een door Marcus Edwards versierde hoekschop viel halverwege de tweede helft zelfs de 2-0. Jurgen Mattheij nam een afgeslagen bal in één keer op de schoen en liet doelman Eduardo daarmee kansloos.

Vitesse kreeg in blessuretijd nog een uitgelezen kans op de 2-1. Excelsior-doelman Sonny Stevens hield Roy Beerens vast en veroorzaakte daarmee een strafschop. De keeper kreeg rood, maar zag invaller Alessandro Damen de inzet van Darfalou stoppen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie