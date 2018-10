AZ heeft zaterdag in de Eredivisie door een laat eigen doelpunt met 2-1 verloren bij FC Utrecht. Excelsior was thuis Vitesse met 2-0 de baas.

AZ kwam in stadion Galgenwaard nog wel op voorsprong via Björn Johnsen, maar Urby Emanuelson bracht de stand nog voor rust in evenwicht. Door een eigen treffer van Ricardo van Rhijn vlak voor tijd won Utrecht met 2-1.

Ondanks de nederlaag blijft de ploeg van coach John van den Brom vijfde met twaalf punten. FC Utrecht heeft evenveel punten, maar staat door een minder doelsaldo achtste. Vitesse en Excelsior zijn de nummers zes en zeven, met eveneens twaalf punten.

AZ had een droomstart in Utrecht, want al binnen anderhalve minuut lag de bal erin. Arbiter Kevin Blom keurde de inzet van Johnsen in eerste instantie af, maar kwam op zijn mening terug na inmenging van de VAR.

Morrend thuispubliek mag alsnog juichen

Het duurde vervolgens even tot FC Utrecht een beetje tot leven kwam. Het thuispubliek ging zelfs morren, maar mocht na dik een half uur spelen toch juichen. Gyrano Kerk speelde zijn tegenstander op de achterlijn uit en gaf voor op Emanuelson, die de bal binnen gleed.

In de slotfase van de eerste helft waren de beste kansen eveneens voor de thuisploeg. Joris van Overeem zag zijn schuiver knap gepareerd worden door AZ-doelman Marco Bizot en linksback Leon Guwara schoot voorlangs.

Ook na rust verzuimde Utrecht de score naar 2-1 te tillen. Zo verscheen Simon Gustafson alleen voor Bizot, maar de Zweed tikte de bal tegen de keeper aan. Ook AZ liet de nodige kansen liggen. Zo kregen Jonas Svensson en Guus Til in totaal liefst drie kansen in één aanval. De Utrecht-defensie kraakte wel, maar hield stand.

Beide ploegen bleven op zoek naar de winnende treffer en kregen genoeg kansen. Zo raakte de ingevallen Mats Seuntjens namens AZ nog de lat. Aan de overkant was het vlak voor tijd wel raak, toen een voorzet van Sean Klaiber even werd beroerd door Kerk en Van Rhijn de bal ongelukkig in eigen doel werkte.

Excelsior thuis te sterk voor Vitesse

Excelsior dankte de overwinning aan doelpunten van Max Clark (eigen goal) en Jurgen Mattheij. Oussama Darfalou miste in blessuretijd nog een strafschop namens de gasten.

De ploeg van trainer Adrie Poldervaart was voor rust de betere ploeg en kreeg ook de grootste kansen. Zo raakte Jerdy Schouten na een half uur spelen uit de draai de paal. Enkele minuten later werd een treffer van Jeffry Fortes geannuleerd omdat vlak daarvoor sprake van buitenspel was.

Vijf minuten voor rust zat de verdiende 1-0 er wel in. Het was wel een fortuinlijke treffer, aangezien de bal na een vrije trap van de rechterkant via Vitesse-verdediger Clark in het doel belandde.

Mattheij beslist duel met volley

Vitesse was na rust beter bij de les en heerste in het eerste kwartier na rust. Dat leidde tot enkele grote kansen, waaronder één voor Darfalou. De kopbal van de Algerijn, die twee weken geleden zijn eerste goals voor de Arnhemmers maakte, werd echter over getikt.

Excelsior bleef in de omschakeling gevaarlijk. Uit een door Marcus Edwards versierde hoekschop viel halverwege de tweede helft zelfs de 2-0. Mattheij nam een afgeslagen bal in één keer op de schoen en liet doelman Eduardo daarmee kansloos.

Vitesse kreeg in blessuretijd nog een uitgelezen kans op de 2-1. Excelsior-doelman Sonny Stevens hield Roy Beerens vast en veroorzaakte daarmee een strafschop. De keeper kreeg rood, maar zag invaller Alessandro Damen de inzet van Darfalou stoppen.

