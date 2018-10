Phillip Cocu heeft zaterdag opnieuw niet kunnen winnen met Fenerbahçe. Op bezoek bij Sivasspor werd het 0-0. In Italië kon Cristiano Ronaldo het eerste puntenverlies van Juventus niet voorkomen en in Frankrijk verloor Thierry Henry zijn eerste wedstrijd als trainer van AS Monaco.

Voor Cocu en Fenerbahçe was het de tweede keer op rij dat er met 0-0 gelijk werd gespeeld. De laatste wedstrijd voor de interlandperiode tegen Istanbul Basaksehir eindigde in dezelfde cijfers.

De 47-jarige Cocu staat nog altijd onder druk in Turkije. De afgelopen zomer van PSV overgekomen trainer presteert heel matig met Fenerbahçe, dat Champions League-voetbal misliep en in de competitie slechts vijftiende staat.

Anderhalve week geleden kreeg Cocu wel steun van voorzitter Ali Koç, die drie assistent-trainers ontsloeg omdat ze de Nederlander bewust zouden hebben tegengewerkt zodat hij ontslagen zou worden.

Donderdag krijgen Cocu en Fenerbahçe de volgende kans op een broodnodige overwinning, wanneer een uitduel met Anderlecht in de Europa League wacht. Drie dagen later komt middenmoter Ankaragüçü op bezoek in de competitie.

Juventus begaat eerste misstap in Italië

In de Serie A is koploper Juventus niet langer foutloos. De 'Oude Dame' kwam ondanks een treffer van Ronaldo in eigen huis niet verder dan een teleurstellend 1-1-gelijkspel tegen Genoa.

Aanvankelijk zag het er nog goed uit voor de topclub uit Turijn, want Ronaldo zorgde in de achttiende minuut van dichtbij voor 1-0. In de tweede helft maakte Daniel Bessa echter gelijk en daar bleef het bij.

Ondanks het puntenverlies gaat Juventus nog wel royaal aan kop in Italië. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri heeft 25 punten uit negen duels. Naaste achtervolgers Napoli (achttien punten), Internazionale (zestien) en Lazio (vijftien) komen dit weekend nog wel in actie.

Eerder op de dag leed invaller Justin Kluivert een pijnlijke nederlaag met AS Roma. Het bezoekende SPAL 2013 was met 0-2 te sterk, waardoor Roma zesde blijft op elf punten van Juventus.

Henry onderuit bij debuut als trainer Monaco

In Frankrijk is Henry zijn periode als trainer van AS Monaco met een nederlaag begonnen. De Monegasken gingen onderuit bij subtopper RC Strasbourg Alsace: 2-1.

De thuisploeg kwam na zeventien minuten op voorsprong en vergrootte de marge zes minuten voor tijd naar twee. De aansluitingstreffer van de Belg Youri Tielemans (benutte strafschop) viel pas in de 91e minuut. Monaco eindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor Samuel Grandsir in de 66e minuut.

Henry tekende vorige week een contract voor drie seizoenen bij Monaco, de club waar hij tussen 1994 en 1999 ruim honderd competitieduels voor speelde. Voor de oud-spits is het zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Monaco blijft door het verlies op zes punten steken, goed voor de voorlaatste positie. Hekkensluiter En Avant de Guingamp heeft evenveel punten, maar een minder goed doelsaldo.

Paris Saint-Germain boekte een eenvoudige zege op Amiens SC: 5-0. Voor de regerend kampioen was het al de tiende zege op rij. De ploeg van trainer Thomas Tuchel staat ongenaakbaar aan kop en koestert een voorsprong van acht punten op Lille.

